Artemis II registra imagem inédita da Lua vista por humanos

A NASA divulgou neste domingo (5/4) uma imagem inédita da Lua capturada por astronautas da missão Artemis II. O registro mostra a chamada Bacia Oriental, uma vasta cratera de impacto localizada na borda do disco lunar, e, segundo a agência, é a primeira vez que toda a região foi observada diretamente por olhos humanos.

Até então, a área só havia sido registrada por equipamentos robóticos. A nova imagem representa um avanço na observação espacial tripulada e reforça os objetivos da missão de ampliar o conhecimento sobre a superfície lunar.

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Em publicação nas redes sociais, a NASA destacou o feito: a imagem permite ver a Bacia Oriental na extremidade direita da Lua, marcando um momento histórico para a exploração espacial. Durante uma atualização no sábado (4/4), o astronauta Victor Glover já havia antecipado que a tripulação conseguiu capturar imagens detalhadas da superfície, incluindo a cratera formada por um antigo impacto de asteroide.

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A bordo da cápsula Orion, os astronautas também relataram a mudança de perspectiva ao longo da viagem. Segundo eles, a Lua está “definitivamente ficando maior” à medida que a nave se aproxima, enquanto a Terra aparece cada vez menor no campo de visão.

Lançada na última quarta-feira (1º/4), na Flórida, a missão marca o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua após mais de 50 anos, desde o fim do Programa Apollo, encerrado em 1972. A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Neste domingo, a missão completa cinco dias. O momento mais aguardado está previsto para segunda-feira (6/4), quando a nave fará o sobrevoo lunar. Da janela da cápsula, a Lua deverá ter o tamanho aproximado de uma bola de basquete vista com o braço esticado.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026