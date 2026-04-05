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EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Artemis II registra imagem inédita da Lua vista por humanos

Missão da NASA capta pela primeira vez a Bacia Oriental a olho nu e marca nova fase da exploração lunar

Artemis II registra imagem inédita da Lua vista por humanos - (crédito: NASA)
Artemis II registra imagem inédita da Lua vista por humanos - (crédito: NASA)

A NASA divulgou neste domingo (5/4) uma imagem inédita da Lua capturada por astronautas da missão Artemis II. O registro mostra a chamada Bacia Oriental, uma vasta cratera de impacto localizada na borda do disco lunar, e, segundo a agência, é a primeira vez que toda a região foi observada diretamente por olhos humanos.

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Até então, a área só havia sido registrada por equipamentos robóticos. A nova imagem representa um avanço na observação espacial tripulada e reforça os objetivos da missão de ampliar o conhecimento sobre a superfície lunar.

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Em publicação nas redes sociais, a NASA destacou o feito: a imagem permite ver a Bacia Oriental na extremidade direita da Lua, marcando um momento histórico para a exploração espacial. Durante uma atualização no sábado (4/4), o astronauta Victor Glover já havia antecipado que a tripulação conseguiu capturar imagens detalhadas da superfície, incluindo a cratera formada por um antigo impacto de asteroide.

A bordo da cápsula Orion, os astronautas também relataram a mudança de perspectiva ao longo da viagem. Segundo eles, a Lua está “definitivamente ficando maior” à medida que a nave se aproxima, enquanto a Terra aparece cada vez menor no campo de visão.

Lançada na última quarta-feira (1º/4), na Flórida, a missão marca o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua após mais de 50 anos, desde o fim do Programa Apollo, encerrado em 1972. A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Neste domingo, a missão completa cinco dias. O momento mais aguardado está previsto para segunda-feira (6/4), quando a nave fará o sobrevoo lunar. Da janela da cápsula, a Lua deverá ter o tamanho aproximado de uma bola de basquete vista com o braço esticado.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 05/04/2026 10:20
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