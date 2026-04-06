Artemis II: astronautas são os primeiros humanos a ver lado oculto da Lua

Antes disso, a humanidade só tinha visualizado essa face da Lua por meio de imagens de satélites - (crédito: Reprodução NASA)

Os astronautas a bordo da missão Artemis II se tornaram os primeiros humanos da história que viram o lado oculto da Lua com os próprios olhos. Antes disso, a humanidade só tinha visualizado essa face da Lua por meio de imagens de satélites. A agência espacial norte-americana (Nasa) divulgou as imagens do lado oculto do satélite natural nesta segunda (6/4).

A Nasa informou que o registro foi feito no sábado (4/4), e mostra a Lua ao contrário do que estamos acostumados a ver, com o Polo Sul voltado para cima e com a bacia oriental aparecendo por completo. A tripulação da Artemis II espera chegar nesta segunda-feira (6/4) em um posto estratégico para a observação do lado oculto da Lua.

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A missão composta comandante Reid Wiseman e pelos astronautas Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen partiu da base da NASA em Cabo Canaveral, Flórida, e está prevista que se torne a viagem mais longa já feita por humanos saindo da Terra, com aproximadamente 406.773 quilômetros.

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A Nasa também informou que em algum momento durante a travessia pelo lado oculto da Lua, a equipe vai perder a comunicação por rádio com a Terra por cerca de 40 minutos. Apesar da missão não pousar na Lua, essa é a primeira vez em 53 anos que os humanos voltam à órbita do satélite natural.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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