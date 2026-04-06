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Artemis II entra em fase decisiva rumo à Lua

Espaçonave Orion passa a ser dominada pela gravidade lunar após mais de quatro dias de viagem

Segundo relato da tripulação da nave Orion, a sensação a bordo é de que a espaçonave deixa de se afastar da Terra e passa a
Segundo relato da tripulação da nave Orion, a sensação a bordo é de que a espaçonave deixa de se afastar da Terra e passa a "cair" em direção ao satélite natural. - (crédito: Nasa/Divulgação)

A missão Artemis II alcançou um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória ao entrar na chamada “esfera de influência lunar”, etapa em que a gravidade da Lua passa a exercer maior força sobre a espaçonave do que a da Terra. O marco foi registrado após 4 dias, 6 horas, 2 minutos e 54 segundos de missão.

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A partir desse ponto, a dinâmica do voo muda completamente. Segundo relato da tripulação da nave Orion, a sensação a bordo é de que a espaçonave deixa de se afastar da Terra e passa a “cair” em direção ao satélite natural.

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De dentro da cabine, a mudança também foi percebida visualmente. Enquanto a Lua passou a dominar o horizonte, a Terra apareceu apenas como um pequeno crescente visto pelas janelas laterais — uma inversão simbólica que reforça a transição para o domínio lunar.

O registro marca mais um avanço da missão, que tem como objetivo realizar um sobrevoo ao redor da Lua e preparar o caminho para futuras explorações tripuladas na superfície lunar.

Em publicação nas redes sociais, a NASA destacou a importância do momento e antecipou outro feito histórico da missão. “Estamos indo mais longe do que nunca. Hoje, a tripulação da Artemis II vai quebrar o recorde de maior distância já percorrida por humanos a partir da Terra, ao voar ao redor do lado oculto da Lua", declarou. 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 06/04/2026 09:40
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