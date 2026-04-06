Artemis II entra em fase decisiva rumo à Lua

Segundo relato da tripulação da nave Orion, a sensação a bordo é de que a espaçonave deixa de se afastar da Terra e passa a "cair" em direção ao satélite natural. - (crédito: Nasa/Divulgação)

A missão Artemis II alcançou um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória ao entrar na chamada “esfera de influência lunar”, etapa em que a gravidade da Lua passa a exercer maior força sobre a espaçonave do que a da Terra. O marco foi registrado após 4 dias, 6 horas, 2 minutos e 54 segundos de missão.

A partir desse ponto, a dinâmica do voo muda completamente. Segundo relato da tripulação da nave Orion, a sensação a bordo é de que a espaçonave deixa de se afastar da Terra e passa a “cair” em direção ao satélite natural.

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De dentro da cabine, a mudança também foi percebida visualmente. Enquanto a Lua passou a dominar o horizonte, a Terra apareceu apenas como um pequeno crescente visto pelas janelas laterais — uma inversão simbólica que reforça a transição para o domínio lunar.

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O registro marca mais um avanço da missão, que tem como objetivo realizar um sobrevoo ao redor da Lua e preparar o caminho para futuras explorações tripuladas na superfície lunar.

Em publicação nas redes sociais, a NASA destacou a importância do momento e antecipou outro feito histórico da missão. “Estamos indo mais longe do que nunca. Hoje, a tripulação da Artemis II vai quebrar o recorde de maior distância já percorrida por humanos a partir da Terra, ao voar ao redor do lado oculto da Lua", declarou.

We're going farther than ever before ????



Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026