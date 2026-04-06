Artemis II registra maior distância já alcançada por humanos fora da Terra

A marca ocorreu durante a fase de maior afastamento da trajetória ao redor da Lua - (crédito: Reprodução/Nasa)

A missão da NASA entrou para a história da exploração espacial ao atingir a maior distância já percorrida por seres humanos em relação à Terra, superando o recorde da Apollo 13, mantido desde 1970.

O marco foi registrado nesta segunda-feira (6/4), durante o sobrevoo lunar da cápsula Orion, quando os quatro astronautas da missão Artemis II chegaram a cerca de 400 mil quilômetros de distância da Terra. Em alguns momentos da trajetória, a nave ultrapassou aproximadamente 405 mil km, segundo dados divulgados pela NASA.

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A marca ocorreu durante a fase de maior afastamento da trajetória ao redor da Lua, quando a nave realiza um arco gravitacional que a leva ao ponto mais distante do planeta antes de iniciar o retorno em direção à Terra.

Ao longo do percurso, a Orion passou pela região da face oculta da Lua. Nesse trecho da missão, há um breve período de perda de comunicação direta com o controle em solo, devido ao bloqueio natural causado pelo próprio satélite. A etapa também faz parte do momento de observação lunar, quando a tripulação registra imagens e dados da superfície para apoiar futuras missões do programa Artemis.

A previsão da agência é que a Orion supere esse recorde em mais 6,6 quilômetros, por volta das 20h07, tendo um novo marco.

Transmissão ao vivo

A NASA mantém transmissão ao vivo durante toda a fase do voo, com imagens da cápsula Orion, atualizações técnicas e comentários da equipe em solo. A live acompanhou o momento em que a missão ultrapassou o recorde histórico da Apollo 13, além da aproximação máxima com a Lua.

A Artemis II é a primeira missão tripulada do programa Artemis e marca o retorno de astronautas ao espaço profundo desde o fim do programa Apollo, em 1972. A missão tem caráter de teste, avaliando sistemas da nave Orion, incluindo navegação, comunicação e suporte à vida em condições de longa duração fora da órbita terrestre.

A viagem completa tem duração estimada de cerca de dez dias. O retorno da tripulação à Terra está previsto para sexta-feira(10/4) , com pouso no Oceano Pacífico.

*Estagiária sob supervisão de -