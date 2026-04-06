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ARTEMIS II

As mensagens da Artemis II antes e depois de perder contato com a Terra

Palavras dos astronautas emocionaram os ouvintes na Terra; ouça

Imagens da transmissão da missão Artemis II: astronautas desvendam os mistérios da Lua - (crédito: AFP)
Imagens da transmissão da missão Artemis II: astronautas desvendam os mistérios da Lua - (crédito: AFP)

A missão Artemis II segue a jornada de exploração espacial na órbita da Lua e foi marcada por um momento de emoção nesta segunda-feira (6/4). Pouco antes de perder o contato com a Terra — procedimento previsto e rotineiro durante a missão — o astronauta Victor Glover deixou uma mensagem para a humanidade. O tripulante falou sobre amor, fé e aprendizado.

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"Enquanto nos preparamos para perder o contato de rádio, ainda sentiremos o amor vindo da Terra. E para todos vocês aí, nós os amamos aqui da Lua", disse Glover.

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"Estamos nos aproximando do ponto mais perto da Lua e mais longe da Terra e desvendamos os mistérios do universo, queria lembrar do mistérios mais importante da Terra: o amor", completou o astronauta.

Restabelecimento da conexão

Os astronautas da Artemis II ficaram "as cegas" por cerca de 40 minutos ao passar pelo lado oculto da Lua e logo em seguida conseguiram restabelecer a conexão por rádio com a Terra. "Sempre escolheremos a Terra, sempre escolheremos uns aos outros", disse a astronauta Christina Koch nas primeiras declarações após a interrupção do sinal.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 06/04/2026 21:59
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