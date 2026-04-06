Cratera lunar é batizada em homenagem a mulher do comandante da Artemis II

Os astronautas da Artemis II tiveram um momento de emoção nesta segunda-feira (6/4), quando batizaram uma cratera em homenagem à mulher falecida do comandante da missão, Reid Wiseman.
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"É um ponto brilhante na Lua e gostaríamos de chamá-lo de Carroll", disse o astronauta canadense Jeremy Hansen, durante uma transmissão ao vivo.
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A cratera pode ser vista "em certos momentos do trânsito da Lua ao redor da Terra", disse Hansen, enquanto Wiseman e os demais tripulantes enxugavam as lágrimas. Os quatro astronautas se abraçaram em silêncio.
Carroll Wiseman morreu de câncer, em 2020. Desde então, o ex-piloto de combate Reid Wiseman cria sozinho as duas filhas do casal.
A tripulação da Artemis II batizou outra cratera como "Integrity", nome que deu à sua nave espacial.
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