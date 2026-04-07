O horizonte da Lua: Nasa divulga fotos da Terra se pondo no espaço

"Earthset" é o pôr do sol da Terra visto do horizonte lunar - (crédito: Reprodução/NASA)

A Nasa divulgou, nesta terça-feira (7/4), novas imagens registradas pelos astronautas da missão Artemis II durante o trajeto de volta à Terra. Compartilhados nas redes sociais da agência, os registros mostram dois fenômenos marcantes, o “earthset”, quando a Terra parece se pôr no horizonte da Lua, lembrando o pôr do sol visto daqui, e um eclipse observado do espaço, resultado do alinhamento entre Sol, Lua e Terra.

As fotos foram feitas após o sobrevoo lunar, já no retorno da cápsula Orion. A missão entrou para a história ao atingir a maior distância já percorrida por humanos em relação ao planeta, superando a marca da Apollo 13.

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Entre os registros, o “earthset” chama atenção por revelar a Terra se afastando no horizonte lunar, enquanto o eclipse oferece uma perspectiva única da nave diante do alinhamento cósmico.



A publicação faz parte da cobertura contínua da Nasa, que acompanha em tempo real cada etapa da missão desde o lançamento até o retorno da tripulação.

A Artemis II segue em viagem de volta e deve concluir a jornada na sexta-feira (10/4), com pouso previsto no Oceano Pacífico, após cerca de 10 dias no espaço.

Earthsets and eclipses ????



We're unveiling more of the incredible images captured by our Artemis II astronauts. Follow our 24/7 coverage for the latest updates: https://t.co/GrXChSA4jZ pic.twitter.com/gf94SkJR0q — NASA (@NASA) April 7, 2026

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca



