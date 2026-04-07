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EXPLORAÇÃO ESPACIAL

O horizonte da Lua: Nasa divulga fotos da Terra se pondo no espaço

Imagens revelam a Terra se afastando no horizonte lunar e um eclipse observado da cápsula Orion, no trajeto de volta da missão

"Earthset" é o pôr do sol da Terra visto do horizonte lunar - (crédito: Reprodução/NASA)

A Nasa divulgou, nesta terça-feira (7/4), novas imagens registradas pelos astronautas da missão Artemis II durante o trajeto de volta à Terra. Compartilhados nas redes sociais da agência, os registros mostram dois fenômenos marcantes, o “earthset”, quando a Terra parece se pôr no horizonte da Lua, lembrando o pôr do sol visto daqui, e um eclipse observado do espaço, resultado do alinhamento entre Sol, Lua e Terra.

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As fotos foram feitas após o sobrevoo lunar, já no retorno da cápsula Orion. A missão entrou para a história ao atingir a maior distância já percorrida por humanos em relação ao planeta, superando a marca da Apollo 13.

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Entre os registros, o “earthset” chama atenção por revelar a Terra se afastando no horizonte lunar, enquanto o eclipse oferece uma perspectiva única da nave diante do alinhamento cósmico.

A publicação faz parte da cobertura contínua da Nasa, que acompanha em tempo real cada etapa da missão desde o lançamento até o retorno da tripulação.

A Artemis II segue em viagem de volta e deve concluir a jornada na sexta-feira (10/4), com pouso previsto no Oceano Pacífico, após cerca de 10 dias no espaço.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 07/04/2026 12:53
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