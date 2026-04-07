O que seu intestino sente quando você come pipoca? Descubra

Pensar em cinema ou séries, para muitas pessoas é automaticamente pensar no consumo de pipoca. Feita exclusivamente do grão de milho, mas especificamente de uma variedade especial chamada milho-pipoca, a pipoca é um dos alimentos mais associados ao momento de assistir a filmes. Além de popular, a pipoca também tem ganhado espaço no mundo fitness, sendo vista como uma opção de lanche com baixo teor calórico. Mas será que ela é realmente saudável? E qual a melhor forma de preparo?

Ana Clara da Cruz Silva, nutricionista da clinica Hâncora, explicou ao Correio que a pipoca pode trazer benefícios, principalmente por ser rica em fibras. Ana conta que o alimento contém fibras insolúveis, que estimulam o trânsito intestinal e podem ajudar pessoas com tendência à constipação.

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Por outro lado, essas mesmas fibras podem causar desconfortos em alguns indivíduos. “Essa característica pode provocar distensão abdominal, gases e sensação de inchaço em pessoas mais sensíveis”, explica. A resposta do organismo, segundo a especialista, varia de acordo com fatores individuais, como a composição da microbiota intestinal, os hábitos alimentares e a presença de condições como a síndrome do intestino irritável.

Impactos na saúde intestinal

Quando consumida de forma equilibrada, a pipoca pode contribuir positivamente para a saúde intestinal. As fibras presentes no alimento servem de alimento para bactérias benéficas, favorecendo a produção de substâncias importantes, como o butirato, que atua na saúde da mucosa intestinal e na regulação de processos inflamatórios.

No entanto, o consumo frequente associado a preparações ricas em gordura, sódio e aditivos pode ter o efeito contrário, promovendo desequilíbrios. Segundo a nutricionista, o impacto a longo prazo depende mais do padrão alimentar como um todo do que de um único alimento isolado "Apesar de o milho ter compostos benéficos, como os polifenóis, o modo de preparo pode potencializar ou reduzir esses efeitos." finaliza Ana.





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Pipoca causa inflamação?

A especialista esclarece que a pipoca, por si só, não é um alimento inflamatório. No entanto, pode desencadear sintomas em pessoas com sensibilidade digestiva, como aquelas com síndrome do intestino irritável ou doenças inflamatórias intestinais.

Isso ocorre principalmente devido às fibras insolúveis e à estrutura mais rígida do alimento, que pode irritar a mucosa em alguns casos. Além disso, o consumo com excesso de gordura e sal pode contribuir indiretamente para processos inflamatórios, especialmente quando faz parte de um hábito frequente.

O horário de consumo também pode influenciar a digestão. Apesar de não haver contraindicação para o período noturno, a nutricionista explica que o metabolismo tende a desacelerar à noite, o que pode tornar a digestão mais lenta, por isso é recomendado o uso moderado. "Por outro lado em preparações leves, a pipoca pode ser uma opção de lanche noturno com bom perfil nutricional." explica Ana.



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Modo de preparo faz diferença

Apesar dos cuidados, “A pipoca pode ser uma boa aliada no emagrecimento, sim, desde que bem utilizada” esclarece Ana. Por ter grande volume e ser rica em fibras, ela contribui para a sensação de saciedade, ajudando no controle do apetite.

A nutricionista também faz um alerta sobre as outras formas de consumo, seja com muita manteiga, ou chocolate "dessa forma, a pipoca deixa de ser uma opção leve e passa a ter alta densidade calórica." Ana aproveita o momento para passar uma receita de pipoca saudável para quem deseja consumir de forma mais equilibrada, a nutricionista sugere uma preparação simples:

3 colheres (sopa) de milho para pipoca

1 colher (chá) de azeite ou óleo (opcional)

No micro-ondas, basta adicionar um pouco de água na vasilha, cobrir com plástico filme e fazer pequenos furos antes de levar ao aquecimento, mesmo processo na airfryer.

Já na panela, o milho pode ser estourado normalmente, preferencialmente em panela antiaderente ou pipoqueira. Para reduzir ainda mais as calorias, é possível preparar sem óleo.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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