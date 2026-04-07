Dia Mundial do Combate ao Câncer é fundamental na conscientização, diz especialista

"Fundamental" nos processos de conscientização, apontamento de fatores de risco e no incentivo de hábitos saudáveis, o Dia Mundial do Combate ao Câncer é celebrado nesta quarta-feira (8/4). A data serve para "reforçar a importância" do diagnóstico precoce, fator crucial para o combate à doença.

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As falas são da oncologista Gabrielle Scattolin. Em entrevista ao Correio, a especialista explica que, além dos fatores mencionados, a data tem a missão de reduzir o estigma associado ao câncer e mobilizar governos e instituições na ampliação de políticas públicas de prevenção e acesso ao tratamento. Um dos principais pontos é, justamente, o do diagnóstico apontado de forma precoce. "No contexto do diagnóstico precoce, a campanha destaca a importância da realização de exames regulares, que aumentam significativamente as chances de cura", destaca.

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Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 781 mil novos diagnósticos da enfermidade anualmente no triênio 2026-2028. O número representa aumento de 10% em relação ao período anterior. No DF, a previsão é de 7.600 mil casos nesses anos.

Conforme explica Gabrielle, diversos fatores são responsáveis pelos dados apresentados. Destacam-se, entre eles, o envelhecimento da população, alimentação inadequada, e práticas danosas à saúde, como o consumo de álcool e o tabagismo. "O envelhecimento da população é um fator, já que o risco de desenvolver câncer aumenta com a idade. Além disso, a ampliação do acesso a exames também contribui para o aumento no número de diagnósticos", explica.

Para que a média seja reduzida, a oncologista explica que é necessário que investimentos em prevenção sejam aumentados, além da ampliação ao acesso a exames de rastreamento, e a melhora na agilidade de diagnósticos. "É preciso garantir tratamento de qualidade para toda a população, reduzindo desigualdades no sistema de saúde", acrescenta.

Tipos mais preocupantes e estratégias para prevenção

Segundo Gabrielle, os tipos de câncer considerados como os mais preocupantes são os que apresentam taxas altas de mortalidade, além dos que costumam ser diagnosticados em estágios já avançados. Exemplos são os cânceres de pulmão, pâncreas, fígado e esôfago. Outros, como os de mama, próstata e colorretal têm alta incidência na população.

"No entanto, a gravidade da doença está fortemente relacionada ao estágio em que ela é descoberta, sendo que diagnósticos precoces aumentam consideravelmente as chances de tratamento eficaz e cura", ressalta a médica.



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Além do próprio diagnóstico precoce, a oncologista ressalta que outros dois fatores importantes na prevenção e no impedimento do avanço do câncer são o rápido início do tratamento e o acompanhamento médico adequado. "A prevenção é uma das estratégias mais eficazes e envolve hábitos saudáveis, como não fumar, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, evitar o consumo excessivo de álcool e manter o peso corporal adequado", ressaltou.

Outras medidas, como uso de protetor solar, realização periódica de exames preventivos e vacinação contra o HPV e hepatite B são, da mesma forma, consideradas como fundamentais.



