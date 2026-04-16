Engasgos e paradas cardíacas em crianças: causas e prevenção

Engasgos e paradas cardiorrespiratórias em crianças pequenas são mais comuns do que muitos imaginam e, em diversos casos, estão ligados a acidentes domésticos que podem ser prevenidos com informação e cuidado adequados.

Diferente dos adultos, cujas paradas cardíacas geralmente têm origem em problemas do coração, nas crianças a principal causa é a insuficiência respiratória. Ou seja, o coração para de bater porque faltou oxigênio no corpo. Essa falta de ar é frequentemente provocada por engasgos, afogamentos ou sufocamentos, situações que podem ocorrer rapidamente dentro de casa.

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A anatomia dos pequenos explica parte do risco. Suas vias aéreas são mais estreitas e o reflexo de tosse ainda não está totalmente desenvolvido. Além disso, crianças de até quatro anos têm o hábito natural de explorar o mundo com a boca, levando objetos e alimentos direto para lá, sem ter a coordenação motora necessária para mastigar e engolir tudo de forma segura.

Principais causas e como evitar

Os engasgos lideram as emergências. Alimentos com formatos redondos e consistência firme, como uvas, tomates cereja, nozes e pedaços de salsicha, são os maiores vilões. Para evitar acidentes, o ideal é cortar esses alimentos em pedaços pequenos, sempre no sentido do comprimento, e supervisionar a criança durante toda a refeição.

Brinquedos com peças pequenas, baterias, moedas e outros objetos que cabem na boca representam um perigo constante. A recomendação é manter esses itens fora do alcance e verificar sempre a indicação de idade dos brinquedos. O mesmo cuidado se aplica a sacolas plásticas e objetos que possam causar sufocamento durante o sono no berço.

Afogamentos também são uma causa significativa de parada respiratória. Bastam poucos centímetros de água para que uma criança pequena se afogue, o que pode acontecer em baldes, banheiras ou piscinas. A supervisão atenta e constante de um adulto é a única forma de prevenção eficaz.

O que fazer em uma emergência

Saber como agir pode salvar uma vida. Caso a criança engasgue e não consiga tossir, respirar ou chorar, o procedimento de desengasgo, conhecido como Manobra de Heimlich, deve ser aplicado imediatamente. As técnicas variam para bebês e crianças maiores, e conhecer a forma correta de execução é fundamental.

Em qualquer suspeita de parada cardíaca, o primeiro passo é acionar o serviço de emergência, como o SAMU (192), o mais rápido possível. Iniciar as compressões torácicas, caso possua treinamento, pode ser vital para manter o fluxo sanguíneo até a chegada do socorro especializado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.