Kelly Key faz desabafo sobre exame decisivo do marido após AVC

A cantora Kelly Key compartilhou um momento delicado com seus seguidores na manhã desta quinta-feira (16), enquanto aguardava notícias sobre a saúde do marido, Mico Freitas.

O empresário sofreu um Acidente Vascular Cerebral no último dia 6 de abril e chegou a ficar internado em um hospital em Lisboa, Portugal.

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Do lado de fora da unidade de saúde, a artista publicou um desabafo ao relatar a apreensão durante a realização de um exame considerado decisivo.

"Estou aqui fora do hospital, à espera de ser chamada. Ele está a fazer um exame importante, depois do dia 6 de abril... um dia que quase o levou de mim. E mesmo com toda a confiança que eu tenho, porque eu sei que essa oportunidade que ele teve não foi por acaso, eu também não vou negar...", escreveu.

Na sequência, Kelly destacou a importância do momento e pediu apoio dos fãs, ressaltando a necessidade de manter a fé.

"Hoje é um dia de fé. De silêncio. De oração. Se puder, se conecta com a gente nesse momento Obrigada por todo carinho, por cada mensagem, por cada oração... E também por compreenderem que este é um momento mais introspectivo, de canalização de energia, íntimo e muito pessoal".

A cantora também afirmou que pretende usar a situação como forma de conscientização sobre cuidados com a saúde.

"Seguimos...e vamos mantendo vocês informados não só por nós, mas também como forma de alerta e consciência", concluiu.

Após receber alta hospitalar na última sexta-feira (10), Mico Freitas falou pela primeira vez sobre o susto que enfrentou.

"Vim para casa ontem medicado, estou à espera de um outro exame para ver se eu preciso fazer alguma intervenção. A primeira noite em casa foi um pouco ansioso. Acordei algumas vezes à noite para ver se o braço mexia, se a mão mexia. E foi onde tudo aconteceu, então ainda dá aquela insegurança", relatou.