Danilo, do Botafogo, vive temporada com mais gols na carreira

Decisivo para a vitória do Botafogo sobre o Racing, na quarta-feira (15/4), na Argentina, Danilo vive um ano especial com a camisa alvinegra. Afinal, o volante chegou a oito gols e vive a temporada mais goleadora da sua carreira. Dos nove gols pelo Glorioso desde a sua chegada, o jogador marcou quase todos em 2026.

O Botafogo saiu atrás no placar e buscou a virada com gols de Arthur Cabral e Júnior Santos. Na etapa final, o Racing empatou. O jogo caminhava para a igualdade até Danilo marcar aos 48 minutos da etapa final. Dessa forma, o Alvinegro conquistou a primeira vitória sob o comando do português Franclim Carvalho.

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Danilo é o principal destaque do Botafogo em 2026. Em grande fase, o volante está na mira do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Ele, aliás, jogou os amistosos contra França e Croácia, no fim do mês de março, e se destacou. Dessa forma, entrou na briga por uma vaga no meio-campo e aumentou as dúvidas do treinador italiano.

Contratado em julho do ano passado, Danilo custou 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões na cotação da época) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador, que assinou contrato até julho de 2029, soma 34 jogos, nove gols e seis assistências com a camisa do Botafogo. Na atual temporada, são oito gols e duas assistências em 17 partidas.