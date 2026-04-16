Organizada dispara contra diretoria, elenco e Neymar após tropeço do Santos

A insatisfação tomou conta da Vila Belmiro no aniversário de 114 anos do Santos. Após o empate em 1 a 1 com o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, a Torcida Jovem divulgou uma nota oficial com críticas contundentes à diretoria, ao elenco e também ao atacante Neymar.

No comunicado, a principal organizada do clube classificou a atuação como inaceitável. Além disso, apontou falta de comprometimento por parte dos jogadores. O tom foi duro ao descrever o desempenho dentro de campo.

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Diretoria omissa e elenco vagabundo! O que era pra ser mais um 14 de abril de festa na Vila Belmiro foi estragado por aqueles que, assim que puderem, estarão bem longe do Santos FC. Desde o primeiro minuto do dia, celebramos a importância do Peixe em nossas vidas, fazendo sim a festa para a própria torcida do Santos fora do estádio. Da porta pra dentro, vimos um elenco mal montado, preguiçoso e soberbo, que após fazer um gol no início, de forma arrogante, pensou que golearia a qualquer momento da partida.





Neymar também recebe cobrança

Além das críticas ao desempenho coletivo, a organizada também direcionou reprovação à postura de Neymar após o apito final. O camisa 10 discutiu com um torcedor nas arquibancadas, o que gerou forte reação negativa.

Como se não bastasse o resultado vexaminoso, mais uma vez somos obrigados a ver o maior ídolo da história recente do clube mandar um torcedor calar a boca, rodeado de câmeras, como se aquele fosse um direito dele, e não o inverso, com o torcedor no direito de cobrar um desempenho pífio em campo do capitão e camisa 10 do elenco.

Por fim, a Torcida Jovem reforçou que a presença da torcida independe das mudanças que possam ocorrer no clube.

No próximo dia 14/4, sabemos que a maioria dos incapazes que representam a instituição Santos FC, desde o maior cargo administrativo às quatro linhas, não estarão mais aqui. Mas a certeza é que nós, torcedores, estaremos! Respeitem o Santos e seu povo!

Partida bem abaixo do Santos

Dentro de campo, o Santos começou bem e abriu o placar logo aos três minutos, com Neymar. No entanto, a equipe cedeu o empate ainda na primeira etapa e desperdiçou diversas oportunidades de garantir a vitória. Com apenas um ponto em dois jogos, o time precisa reagir rapidamente para seguir vivo na competição continental.

Agora, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Fluminense, no domingo (19/4), às 16h, novamente na Vila Belmiro, pela 12° rodada da competição.