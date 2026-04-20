Planta brasileira compotencial de substituir vidro e reduzir peso de veículos

Pesquisadores do Rio Grande do Norte e do Ceará identificaram que uma planta típica do semiárido brasileiro tem potencial estratégico para a produção de materiais industriais mais leves e sustentáveis, com aplicações que vão da indústria automotiva à construção civil.

O estudo publicado na Revista Matéria revela que a fibra do sisal, também conhecido como agave, amplamente cultivada no Nordeste, possui características que a tornam uma alternativa promissora na fabricação de biocompósitos, materiais compostos por uma matriz tipo resina e reforço de fibras naturais.

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De acordo com a pesquisa, o principal diferencial do sisal está na sua baixa densidade, de 1,15 g/cm³, significativamente inferior à da fibra de vidro, que chega a cerca de 2,5 g/cm³. Essa característica permite a produção de componentes mais leves, o que pode impactar diretamente a eficiência energética de veículos e facilitar processos logísticos na construção civil.

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“A fibra atua como um reforço estrutural, aumentando a rigidez e a resistência dos materiais, além de reduzir o peso final”, explica a pesquisadora Fernanda Monique da Silva, uma das responsáveis pelo estudo.

Impactos ambientais e sociais

Além dos benefícios técnicos o uso do sisal apresenta vantagens ambientais relevantes. Por ser uma matéria-prima renovável, a fibra pode substituir materiais derivados do petróleo, contribuindo para a redução das emissões de carbono. O estudo também destaca a possibilidade de integração com polímeros de origem vegetal, como a poliuretana de mamona, ampliando o caráter sustentável dos biocompósitos.

No campo social, a valorização do sisal pode transformar a realidade de comunidades rurais do semiárido nordestino, onde a planta já é cultivada como fonte de renda. A incorporação da fibra em cadeias industriais de maior valor agregado tende a gerar empregos mais qualificados e fortalecer a economia local.

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Desafios para aplicação industrial

Apesar do grande potencial, os pesquisadores apontam limitações que ainda precisam ser superadas para a adoção em larga escala, como a resistência mecânica do sisal, estimada em 242 MPa. Essa resistência é inferior à da fibra de vidro, que pode alcançar 2.500 MPa. A diferença, segundo o estudo, está relacionada a fatores como condições climáticas e características do solo.

Outro desafio é a alta absorção de umidade pois a fibra natural pode absorver até 91% de água em 24 horas, o que compromete sua durabilidade e adesão em compósitos. Para contornar este problema são necessários tratamentos químicos, como processos alcalinos, que melhoram a compatibilidade com materiais plásticos.

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Integração e futuro da tecnologia

Os autores ressaltam que o avanço do sisal como insumo industrial depende de uma articulação entre centros de pesquisa, setor produtivo e políticas públicas. A padronização da qualidade, a garantia de fornecimento contínuo e a competitividade de custos são fatores essenciais para que o material ganhe espaço no mercado global.

A pesquisa reforça o papel da ciência brasileira na busca por soluções sustentáveis e aponta o sisal como um recurso estratégico que alia inovação tecnológica, preservação ambiental e desenvolvimento regional.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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