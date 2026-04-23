Brasil cria 1º porco clonado da América Latina para transplantes

Com aproximadamente 7 meses de idade os porcos já atingem o peso necessário ao transplante para um humano adulto com 80 quilos - (crédito: Docme Comunicação para Genoma USP/divulgação)

Pesquisadores brasileiros criaram o primeiro porco clonado da América Latina, um avanço considerado estratégico para viabilizar, no futuro, o transplante de órgãos de animais em humanos. O nascimento do animal ocorreu no fim de março, em um laboratório do Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (IZ-Apta), em Piracicaba (SP), dentro de um projeto liderado pela Universidade de São Paulo (USP) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

O resultado marca uma etapa crucial de uma linha de pesquisa desenvolvida há quase seis anos pelo Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Xenotransplante (XenoBR), que busca criar suínos geneticamente modificados capazes de fornecer órgãos para transplantes sem desencadear rejeição imunológica em humanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa é liderada pelo cirurgião Silvano Raia, professor da Faculdade de Medicina (FM) da USP, pela geneticista Mayana Zatz, professora do Instituto de Biociências (IB) da USP e coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) apoiado pela FAPESP, e pelo imunologista Jorge Kalil, professor da FM-USP.

Leia também: Novo laboratório estuda impacto na humanidade de vida fora da Terra

“O passo que demos agora é crucial porque a clonagem de suínos é uma das técnicas mais difíceis de serem dominadas para viabilizar o xenotransplante [transferência de órgãos entre espécies diferentes]”, diz à Agência FAPESP Ernesto Goulart, professor do IB-USP e principal pesquisador do CCD.

“Sabíamos que essa etapa representaria um dos maiores desafios no projeto até porque, embora o Brasil tenha vasta experiência na clonagem de bovinos e equinos, ainda não tem com suínos, considerados os animais mais desafiadores para essa técnica por razões biológicas ainda não totalmente compreendidas”, afirma Goulart.



Embora o leitão clonado ainda não possua alterações genéticas específicas para uso clínico, sua obtenção demonstra que os pesquisadores brasileiros passaram a dominar uma das fases mais complexas do processo: a clonagem de suínos considerada tecnicamente mais difícil do que em outras espécies.

Leia também: Como aspirina pode se tornar uma arma contra o câncer

O projeto tem como meta desenvolver uma plataforma nacional de xenotransplante técnica que consiste na transferência de órgãos entre espécies diferentes para atender à demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) e evitar a dependência de tecnologias e insumos importados.

A escolha dos porcos não é aleatória. Do ponto de vista anatômico e funcional, seus órgãos apresentam semelhanças com os humanos, o que os torna candidatos promissores para transplantes.

Além disso, a linhagem selecionada pelos cientistas tem crescimento rápido: em cerca de sete meses, os animais atingem porte compatível com o de um adulto de aproximadamente 80 quilos, o que favorece a viabilidade futura dos procedimentos.

Engenharia genética e desafio da rejeição

Historicamente, o maior obstáculo ao xenotransplante sempre foi a rejeição hiperaguda, uma resposta imunológica intensa que pode destruir o órgão transplantado em poucas horas.

Para contornar esse problema, a pesquisa atual aposta na engenharia genética. O objetivo é desativar genes suínos associados à rejeição e inserir genes humanos que aumentem a compatibilidade biológica entre doador e receptor.

Com o avanço de ferramentas de edição genética, como o CRISPR, esse tipo de modificação se tornou mais viável e acessível, abrindo caminho para uma nova geração de experimentos na área.

Etapas do projeto

A clonagem do primeiro porco representa apenas a fase inicial de um processo mais amplo. Até agora, os cientistas trabalharam com animais sem modificação genética. O próximo passo será clonar embriões já editados, capazes de originar suínos aptos a fornecer órgãos compatíveis para humanos.

Para viabilizar o projeto, foi necessário estruturar laboratórios com alto nível de biossegurança, inexistentes no país no início da pesquisa, o que exigiu investimento público e privado e a criação de infraestrutura científica do zero.

Impacto para o sistema de saúde

A relevância da pesquisa está diretamente ligada à demanda por transplantes no Brasil. Atualmente, dezenas de milhares de pacientes aguardam na fila por um órgão, especialmente rins, que concentram a maior parte dos casos.

Nesse contexto, o desenvolvimento de órgãos produzidos em animais geneticamente modificados pode reduzir o tempo de espera, ampliar o acesso aos procedimentos e diminuir custos associados à importação de tecnologias estrangeiras.

Cenário internacional

O xenotransplante ainda é experimental em todo o mundo. Nos Estados Unidos, alguns procedimentos já foram realizados, incluindo transplantes de coração e rins de porcos, mas os resultados ainda são limitados e cercados de incertezas clínicas.

Mesmo assim, o avanço brasileiro posiciona o país em um grupo restrito de nações que dominam as etapas iniciais dessa tecnologia, considerada uma das mais promissoras para enfrentar a escassez global de órgãos.

Apesar do marco, os pesquisadores destacam que o uso clínico rotineiro desses órgãos ainda depende de etapas complexas, incluindo testes pré-clínicos, ensaios em humanos e validação de segurança a longo prazo.

Saiba Mais Brasil PF apura fraude de R$ 13 milhões em previdência municipal de SP

PF apura fraude de R$ 13 milhões em previdência municipal de SP Brasil Achado não é roubado? O que a lei diz sobre dinheiro e bens perdidos

Achado não é roubado? O que a lei diz sobre dinheiro e bens perdidos Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta Brasil Patente na saúde em debate