Por que os sonhos se repetem? Psicóloga responde

Sonhos repetidos podem revelar não só conflitos do dia a dia, mas também sentimentos como medo de rejeição ou insegurança nas relações - (crédito: Divulgação)

A sensação de estar sonhando uma cena que se repete pode ser mais comum do que parece. Para muitas pessoas, sonhos “iguais” e recorrentes deixam mais dúvidas do que respostas e podem até carregar um certo incômodo ao longo do dia. Mas, por trás dessa repetição, pode existir um sinal importante do que a mente tenta elaborar em silêncio.

Sonhos não acontecem de forma isolada. Eles misturam fragmentos do cotidiano com emoções mais profundas, criando narrativas que nem sempre fazem sentido à primeira vista. É comum que preocupações, estresse e situações mal resolvidas apareçam durante o sono, às vezes de forma simbólica, às vezes de maneira mais direta.

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A psicóloga clínica Marília Vav, mestra em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, explica que os sonhos possuem diferentes camadas de significado que se conectam entre si. Segundo ela, não é possível separar com clareza o que é apenas reflexo de um problema momentâneo e o que revela questões mais profundas. Isso porque a vida cotidiana e a dimensão emocional caminham juntas, inclusive quando estamos dormindo.

Na prática, isso significa que um sonho parecido ou até mesmo igual a algum anterior, pode tanto refletir uma situação específica quanto apontar para algo maior. Um conflito no trabalho, por exemplo, pode aparecer repetidamente em forma de queda, fuga ou perda de controle. Ao mesmo tempo, essas imagens também podem revelar sentimentos mais amplos, como insegurança ou medo de enfrentamento.

A repetição, nesse caso, funciona como um alerta. É como se a mente insistisse em um mesmo tema até que ele seja, de alguma forma, compreendido. Nem sempre essa compreensão vem de imediato. Muitas vezes, ela aparece aos poucos, conforme a pessoa começa a observar padrões e sensações que se repetem dentro e fora dos sonhos.

Uma forma simples de começar esse processo é prestar atenção no que foi sonhado. Anotar, contar para alguém ou até ouvir relatos de outras pessoas pode ajudar a organizar essas imagens. Ao revisitar o sonho, a pessoa passa a perceber detalhes que antes pareciam desconexos. Com o tempo, essa prática também contribui para desenvolver uma escuta mais sensível sobre si mesma.

A profissional destaca que vivemos em uma sociedade que valoriza a lógica e tende a ignorar o que não é imediato ou racional. Por isso, muitas pessoas acabam se afastando da linguagem dos sonhos, que é mais simbólica e menos linear. Retomar esse contato pode ser um caminho para entender melhor sentimentos que não encontram espaço durante a rotina.

Em alguns casos, o acompanhamento terapêutico pode ajudar a aprofundar essa leitura. Um profissional consegue relacionar o conteúdo dos sonhos com a história de vida, o contexto atual e as emoções envolvidas, ampliando as possibilidades de interpretação. Mais do que decifrar símbolos, o processo busca compreender o que aquele sonho diz sobre quem sonha.

Sonhar a mesma coisa não é apenas repetições aleatórias. Eles podem ser um convite para olhar com mais atenção para aquilo que insiste em permanecer. E muitas vezes, aquilo que se repete à noite é justamente o que ainda precisa ser ouvido durante o dia.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe