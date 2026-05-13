A verdade sobre os ovos vermelhos e brancos que pouca gente conhece

O ovo é um dos alimentos mais acessíveis do mundo, tanto em relação ao preço quanto à disponibilidade. Rico em vitaminas A, D, E e do complexo B, além de minerais como ferro e fósforo, ele também possui uma alta quantidade de proteína, com cerca de 64 kcal por unidade.
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A grande dúvida da maioria das pessoas é sobre a cor da casca. Geralmente, muitos acreditam que existem apenas dois tipos: o ovo branco e o vermelho. Porém, estudos e especialistas reforçam que a cor da casca não define o valor nutricional do alimento. Essa variação acontece por conta da genética da galinha.
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Galinhas de penas brancas e lóbulos auriculares claros botam ovos brancos, enquanto aves de penas escuras produzem ovos vermelhos ou marrons. Muitas vezes, o ovo vermelho é mais caro devido à maior quantidade de alimento consumida pelas aves que o produzem, o que eleva o custo de produção.
Agora, o que realmente diferencia os ovos é o sistema de criação e a qualidade de vida da ave, fatores que influenciam, ainda que de forma sutil, o perfil nutricional do alimento. As principais variações são os ovos de granja, caipira, orgânico, sem gaiola e os classificados pelo tamanho.
O sistema de criação
- Ovo de granja: também conhecido como convencional, é produzido por aves criadas em gaiolas. Esse é o modelo mais comum e barato no mercado brasileiro.
- Caipira: as aves têm acesso ao ar livre (pasto) e recebem alimentação baseada em vegetais, sem pigmentos artificiais.
- Orgânico: além de viverem soltas, como as caipiras, as galinhas recebem alimentação 100% orgânica, sem agrotóxicos ou transgênicos, e não podem ser tratadas com antibióticos.
- Sem gaiola: as galinhas vivem soltas dentro de galpões. O modelo, conhecido como cage-free, é uma tendência crescente ligada ao bem-estar animal.
Nova classificação de peso (MAPA 2024/2025)
O Ministério da Agricultura criou recentemente a Portaria SDA nº 1.179/2024, que simplificou as categorias de ovos por peso unitário. Portanto, se o consumidor notar mudanças nos tamanhos informados nas embalagens, isso ocorre devido à atualização da classificação. Sendo classificados como jumbo, o peso é de no mínimo 68g, o extra de 58g a 67,99g, o grande 48g a 57,99g, e o médio de 38g a 47,99g.
Mercado e tendências
O Brasil consolidou-se como um dos maiores produtores mundiais de ovos, com projeção de consumo de 307 unidades por habitante em 2026. O setor avança com foco em transparência e sustentabilidade, impulsionado por consumidores que buscam saber, cada vez mais, a origem do que colocam no prato.
Independentemente do tipo, o ovo permanece como uma “potência nutricional”, rico em proteínas de alto valor biológico, selênio e vitaminas essenciais.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.
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