O chá com nome feminino que melhora o sono e combate a dor de cabeça

O consumo excessivo do chá de marcela pode trazer efeitos indesejados, como irritação gástrica e sobrecarga do fígado e dos rins - (crédito: Reprodução/Freepik)

Conhecido por ser uma infusão calmante e digestiva, o chá de marcela (Achyrocline satureioides) vem ganhando destaque por possíveis efeitos no relaxamento do corpo e no alívio das dores de cabeça. Chamada também como “macela” ou “marcela-do-campo”, a erva carrega um nome feminino e uma passado de uso popular.

A bebida é geralmente associada a momentos de descanso, sendo consumida principalmente no período da noite. A composição da planta inclui substâncias com ação calmante e anti-inflamatória, o que ajuda a explicar os efeitos que tem no organismo humano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao Correio, Kelly Farina, nutricionista clínica do Hospital Sírio-Libanês, destaca que os principais compostos ativos do chá de marcela: “Os flavonoides são responsáveis pela ação anti-inflamatória e antioxidante, enquanto os ácidos fenólicos também têm alto poder antioxidante.”

No sistema digestivo, por exemplo, estimulam a produção de enzimas, o que facilita a digestão e reduz desconfortos gástricos. Este fator pode contribuir indiretamente para uma noite de sono mais tranquila.

Uso tradicional

Embora o uso da marcela seja antigo na medicina popular, as evidências científicas sobre os benefícios da planta ainda estão sendo estudados. Apesar dos benefícios, especialistas alertam que o consumo deve ser moderado. A nutricionista orienta que a recomendação é de duas a três xícaras por dia, preparadas por infusão com flores secas em água fervente. Em quantidades adequadas, a planta apresenta baixo potencial de toxicidade.

Leia também: A verdade sobre o chá de funcho e o aumento do leite materno

O consumo excessivo pode trazer efeitos indesejados, como irritação gástrica e sobrecarga do fígado e dos rins. Por isso, a orientação é evitar o uso prolongado em altas doses e sempre buscar profissionais da saúde, especialmente em caso de dúvidas ou condições de saúde pré-existentes.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles

Saiba Mais Ciência e Saúde Alerta: 75% das frutas e vegetais contêm resíduos de agrotóxicos

Alerta: 75% das frutas e vegetais contêm resíduos de agrotóxicos Ciência e Saúde Por que os sonhos se repetem? Psicóloga responde

Por que os sonhos se repetem? Psicóloga responde Ciência e Saúde A verdade sobre o chá de funcho e o aumento do leite materno

A verdade sobre o chá de funcho e o aumento do leite materno Ciência e Saúde Astrônomos encontram atmosfera em corpo cósmico menor que Plutão

Astrônomos encontram atmosfera em corpo cósmico menor que Plutão Ciência e Saúde O que significa sonhar com dentes quebrados? Especialistas explicam simbolismo

O que significa sonhar com dentes quebrados? Especialistas explicam simbolismo Ciência e Saúde Coceira nos pés: o erro de avaliação que esconde doenças graves