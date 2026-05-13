Resistência à insulina na gravidez eleva gordura abdominal em filhas

Meninas cujas mães tiveram resistência à insulina durante o terceiro trimestre da gravidez têm maior probabilidade de apresentar mais gordura abdominal durante a infância. A descoberta é de uma pesquisa apresentada ontem no 28º Congresso Europeu de Endocrinologia, em Praga, na República Tcheca. Conforme o trabalho, a associação não foi encontrada em meninos, sugerindo que mulheres podem ser mais suscetíveis a consequências de dificuldades durante a gestação. Os cientistas destacam ainda a importância da saúde metabólica materna para o bem-estar e a saúde futuros das crianças.

Conforme os cientistas, durante a gravidez, o corpo precisa de muito mais insulina após o primeiro trimestre devido às alterações hormonais na placenta. A resistência à insulina atinge o pico nos três últimos meses, geralmente entre a 32ª e a 36ª semana.

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Para o estudo, pesquisadores do Hospital Universitário de Odense, na Dinamarca, analisaram dados sobre resistência à insulina, glicemia de jejum e níveis de insulina de 903 mulheres durante o terceiro trimestre de gravidez. Eles também mediram a composição corporal de 903 crianças de 7 anos e descobriram que as meninas expostas a maior resistência à insulina no útero apresentavam mais gordura. Além disso, cada aumento de apenas 1 mmol/L na glicemia materna em jejum foi associado a uma elevação de cerca de 6% no percentual de gordura corporal nas garotas.

E os meninos?

Embora estudos anteriores tenham demonstrado uma associação entre os níveis de açúcar no sangue materno e a massa gorda corporal das crianças, os resultados sobre as diferenças entre meninos e meninas ainda são inconsistentes. "Nossos achados indicam que as meninas podem ser mais suscetíveis do que os meninos aos efeitos da resistência à insulina materna durante a gravidez. Nos meninos, o maior acúmulo de gordura corporal foi explicado principalmente pelo IMC da mãe, enquanto nas meninas, o ambiente metabólico específico no útero, independentemente do peso da gestante, parece desempenhar um papel maior", afirmou a Camilla Viola Palm, coautora do trabalho.

"Nosso estudo contribui com novos conhecimentos ao utilizar medidas de resistência à insulina no terceiro trimestre e exames de densitometria óssea (DXA) para avaliar a distribuição de gordura em crianças de 7 anos. Além disso, as mães participantes e os profissionais de saúde não tinham conhecimento das avaliações de glicose e insulina, o que garantiu que os resultados não fossem influenciados por quaisquer alterações na dieta ou tratamento médico", completou Palm

Segundo a cientista, as gestantes do estudo eram relativamente magras e saudáveis, o que sugere que, mesmo em mães sem fatores de risco metabólicos, uma maior resistência à insulina durante a gravidez pode programar o futuro acúmulo de gordura abdominal nas filhas. "O excesso de gordura abdominal pode aumentar o risco de as meninas desenvolverem diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares mais tarde na vida; portanto, a resistência à insulina materna deve ser tratada idealmente no início da gravidez — ou, idealmente, antes da concepção."