Cientistas desvendam ancestral comum a animais, plantas e fungos

Após anos de estudos, um grupo de cientistas da Universidade de Austin (EUA), formado por pesquisadores de dez países, afirmam ter encontrado o Asgard, uma espécie de "ancestral" comum entre todos os seres que são visíveis a olho nu, como plantas, fungos e nós, humanos.



Publicado neste ano na revista científica Nature, o estudo recolheu centenas de micróbios arqueias do fundo do mar e leu o DNA desses seres primitivos formados por apenas uma célula. Ao analisar toda a linha genética desses organismos, os cientistas chegaram até as arqueias de Asgard, que têm as mesmas características que seres eucariontes — aqueles que possuem mais de uma célula e podem ser vistos à olho nu.



A arqueia ganhou esse nome pois, na mitologia nórdica, Asgard é a cidade celestial onde moram os principais deuses que criaram o planeta Terra e deram vida aos humanos. “Imagine uma máquina do tempo, não para explorar os reinos dos dinossauros ou das civilizações antigas, mas para viajar às profundezas das potenciais reações metabólicas que poderiam ter desencadeado o surgimento da vida complexa”, explica Valerie De Anda, uma das autoras do artigo. “Em vez de fósseis ou artefatos antigos, analisamos os projetos genéticos de micróbios modernos para reconstruir seu passado”, detalha.

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Origem da vida

Até então, a biologia ainda não tinha conhecimento da origem dos eucariontes e da vida complexa, surgidos há 1,6 a 2,2 bilhões de anos. Agora, a partir das arqueias de Asgard, os pesquisadores da Universidade de Austin indicam que esses seres evoluíram até atingir os descendentes vivos até hoje.

Ainda segundo a pesquisa, a principal teoria é que uma arqueia asgardiana, há bilhões de anos, engoliu uma bactéria, estabelecendo uma relação de cooperação pela troca de nutrientes. A bactéria, que antes era um organismo independente, acabou se transformando numa espécie de mitocôndria — um “mini-órgão” de uma célula que fornece energia aos seres vivos — dando origem a vida complexa. Bilhões de anos depois, as mitocôndrias continuam presentes em todos os organismos eucariontes.

“Isto é realmente empolgante porque estamos analisando pela primeira vez os projetos moleculares do ancestral que deu origem às primeiras células eucarióticas”, finaliza Valerie.