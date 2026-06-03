Pílula para diabetes faz músculo queimar gordura e desafia Ozempic

Ao contrário dos remédios que agem no cérebro, o novo composto faz os músculos queimarem mais gordura e açúcar - (crédito: Reprodução/Freepik)

Uma nova pílula desenvolvida por pesquisadores da Suécia está chamando a atenção da comunidade científica por seguir um caminho diferente dos medicamentos que hoje dominam o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Em vez de agir no cérebro para reduzir a fome, como acontece com remédios à base de GLP-1, o novo composto atua nos músculos e faz com que eles queimem mais gordura e açúcar.

O medicamento experimental, chamado ATR-258, foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Karolinska e da Universidade de Estocolmo e teve seus resultados publicados na revista científica Cell. Os primeiros testes indicam que a substância melhora o controle da glicose, reduz a gordura corporal e preserva a massa muscular, um dos principais desafios enfrentados pelos tratamentos atuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A descoberta surge em um momento em que medicamentos como Ozempic e Wegovy revolucionam o tratamento da obesidade, mas também levantam preocupações sobre efeitos colaterais. Entre eles estão náuseas, desconfortos digestivos e a perda de massa muscular que pode acompanhar a redução de peso.

A proposta do novo comprimido é justamente atacar esse problema. Em vez de dizer ao cérebro para comer menos, o medicamento atua no músculo esquelético, considerado um dos tecidos mais importantes para o metabolismo do organismo. Os pesquisadores descrevem o mecanismo como uma espécie de ativação metabólica muscular que leva as células a consumir mais combustível, mesmo em repouso.

Na prática, a substância estimula os músculos a absorverem mais açúcar da corrente sanguínea e utilizarem gordura como fonte de energia. Isso ajuda a reduzir os níveis de glicose e favorece a perda de gordura corporal sem comprometer a estrutura muscular.

Os pesquisadores afirmam que o composto funciona quase como um simulador molecular de exercício físico. Ele ativa mecanismos normalmente estimulados pela atividade muscular, aumentando o gasto energético e melhorando a utilização de nutrientes pelo organismo.

Outro diferencial importante está na forma de administração. Enquanto medicamentos como Ozempic são aplicados por injeção, o ATR-258 é administrado em cápsulas. Isso pode representar uma alternativa mais simples para pacientes que têm dificuldade com aplicações.

Os resultados iniciais também animaram os pesquisadores pela segurança apresentada. O primeiro estudo clínico envolveu 48 voluntários saudáveis e 25 pessoas com diabetes tipo 2. Segundo os autores, o tratamento foi bem tolerado e não apresentou os problemas cardiovasculares que historicamente limitaram o uso de medicamentos semelhantes.

Além de preservar a massa magra, os cientistas observaram que o composto aumentou a sensibilidade à insulina, favoreceu a absorção de glicose pelos músculos e contribuiu para uma composição corporal mais saudável. Em estudos anteriores realizados em modelos de obesidade e diabetes, o medicamento reduziu gordura corporal enquanto mantinha ou aumentava a musculatura.

Essa característica pode fazer diferença também na saúde de longo prazo. A massa muscular tem papel importante no envelhecimento saudável, na mobilidade e no controle metabólico.

Leia também: Canetas emagrecedoras podem ajudar contra tumores

Os testes realizados até agora tiveram como foco principal a segurança. A próxima etapa será um estudo clínico de Fase II, que avaliará a eficácia do tratamento em um número maior de pessoas com obesidade e diabetes tipo 2.

Se os resultados forem confirmados nas próximas fases, o ATR-258 poderá representar uma nova estratégia no combate às doenças metabólicas.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe