Ozempic: o benefício inesperado na luta contra o câncer de mama

Uma caixa de Ozempic, fabricada pela Novo Nordisk, em uma farmácia em Londres - (crédito: Hollie Adams/Reuters/Arquivo)

Um estudo publicado em 2025 revela que medicamentos para diabetes e perda de peso, como o Ozempic e Wegovy, podem ter um benefício inesperado: a redução do risco de câncer de mama. A descoberta aponta para um novo caminho na prevenção da doença, que afeta milhões de mulheres em todo o mundo.

Os resultados, apresentados em junho de 2025 na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), indicam que o uso de agonistas do receptor de GLP-1 (classe de medicamentos do Ozempic) está associado a uma diminuição de até 30% no risco de desenvolver a doença.

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Estudo analisou mais de 110 mil mulheres

Conduzido por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, o estudo observacional analisou os registros eletrônicos de saúde de 111.646 mulheres com obesidade ou diabetes tipo 2, coletados entre janeiro de 2022 e junho de 2025. Os cientistas compararam mulheres que receberam prescrição de medicamentos GLP-1 com um grupo de controle que não utilizou a medicação. Na análise principal, que pareou pacientes com características semelhantes, a redução do risco foi de 30,5%. Em uma análise secundária, considerando apenas a prescrição inicial, a queda foi de 13,7%.

O que são os medicamentos GLP-1?

Os agonistas do receptor de GLP-1, como a semaglutida (Ozempic) e a liraglutida (Saxenda), imitam um hormônio intestinal que regula o açúcar no sangue e promove a sensação de saciedade. Embora o mecanismo exato da proteção contra o câncer de mama não esteja totalmente claro, os cientistas acreditam que a perda de peso e a redução da inflamação sistêmica, efeitos conhecidos desses medicamentos, desempenham um papel fundamental.

Limitações e próximos passos

É importante ressaltar que, por se tratar de um estudo observacional, os resultados não estabelecem uma relação de causa e efeito definitiva. Outros fatores de estilo de vida não medidos podem ter influenciado os dados. A pesquisa, também publicada no periódico JCO Oncology Practice, é considerada um forte indicativo da associação. Atualmente, ensaios clínicos randomizados estão em andamento para confirmar a relação causal e entender melhor os mecanismos envolvidos, abrindo um caminho promissor para futuras pesquisas em prevenção.

*Este conteúdo foi parcialmente gerado por inteligência artificial e revisado por um editor.