Videogames podem ajudar no controle emocional, mostra pesquisa

Videogames promovem benefícios que vão muito além da diversão, ajudando também adultos a lidar com a solidão, desafios e com as próprias emoções - (crédito: DC Studio no Magnifc )

Pesquisadores liderados pela Imperial College London, na Inglaterra, sugerem que alguns videogames promovem benefícios que vão muito além da diversão, ajudando também adultos a lidar com a solidão, desafios e com as próprias emoções. O estudo, divulgado ontem na revista JMIR Publications, descobriu que adultos que jogam games de aventura de mundo aberto, acessíveis e inspiradores relatam níveis mais baixos de solidão, são mais resilientes e têm mais autocontrole.

Para o trabalho, os cientistas entrevistaram 2.252 adultos com 21 anos ou mais sobre seus hábitos de jogos, perspectiva emocional e sentimentos de solidão. De acordo com os autores, as descobertas sugerem que tipos específicos de jogos podem oferecer resultados emocionais positivos que passam do alívio de escapar da rotina cansativa.

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Durante a pesquisa, os cientistas levantaram a hipótese de que a combinação de jogos desafiadores, baseados na exploração com outros que proporcionam momentos mais relaxantes, pode criar o que eles descrevem como uma "dieta digital" equilibrada para o bem-estar emocional, afirmou Andreas B. Eisingerich, cientista da Imperial College London e autor correspondente do trabalho.

De acordo com os dados da pesquisa, a participação em jogos de mundo aberto está relacionada a aproximadamente 50% mais estoicismo e 30% menos solidão. Enquanto brincar com games acessíveis apresentam aumentos de cerca de 24% na capacidade de foco e controle emocional e uma taxa semelhante de redução do sentimento de isolamento.

Denise Milk, psicóloga em Brasília, diz que, do ponto de vista profissional, jogos de mundo aberto podem reduzir a sensação de solidão porque oferecem experiências de autonomia, agência e pertencimento simbólico. “O jogador não é apenas espectador: ele explora, decide, enfrenta desafios, constrói caminhos e percebe progresso. Isso ativa dimensões importantes para o bem-estar, como senso de controle, competência e propósito.”

Segundo a especialista, para adultos que vivem rotinas marcadas por pressão, isolamento ou baixa conexão emocional, esse tipo de jogo pode funcionar como um espaço de recuperação psíquica. “Não elimina a necessidade de vínculos reais, mas pode oferecer uma experiência subjetiva de presença, narrativa e continuidade, reduzindo temporariamente a percepção de vazio ou desconexão.”

Habilidades

A psicóloga Regina Vera Sautchuck, de São Paulo, destaca que os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades ligadas à resiliência emocional e que pessoas naturalmente mais resilientes podem se sentir mais atraídas por esses tipos de diversão. “Os próprios autores sugerem que os desafios, a resolução de problemas e a superação de obstáculos presentes nos videogames podem estimular características relacionadas ao autocontrole e à capacidade de enfrentar dificuldades.”

“Sem videogame, eu não seria quem sou hoje, provavelmente, sequer estaria vivo, para ser honesto”, declarou ao Correio Max Meirelles Gonzaga, 39. Segundo o servidor público, os jogos que começaram a fazer parte de sua vida ainda na infância o ajudaram a sobreviver ao cotidiano cheio de problemas. “Sempre fui muito sensível e, para além do contexto doméstico de muito sofrimento, as tribulações do mundo me trouxeram muita tristeza e profunda angústia, de modo que o videogame, junto aos livros e revistas em quadrinhos, se transformaram na principal forma de me proteger da realidade. Os universos coloridos, divertidos, com personagens sorridentes e cheios de vida eram — e, de certa forma, ainda são — irresistíveis.”

"O videogame, junto aos livros e revistas em quadrinhos, se transformaram na principal forma de me proteger da realidade", admite Max Meirelles Gonzaga, 39 (foto: Arquivo pessoal)

“O videogame me acompanha por toda a vida e muito além de um mero escape, me trouxe inspirações, contato com arte, música, enredos inspiradores. Me proporcionou ainda convívio social, porque conheci alguns dos meus melhores amigos nesse meio e até aprendi inglês fluente sem nunca ter feito curso, apenas jogando”, completou o servidor público.

De acordo com os cientistas, a solidão continua sendo reconhecida globalmente como uma crescente preocupação de saúde pública, associada a piores resultados de saúde mental e física. Eles reforçam que os jogos não substituem o atendimento profissional em saúde mental, mas sugerem que videogames quando cuidadosamente selecionados podem ser ferramentas acessíveis e escaláveis para apoiar o bem-estar emocional.

Para os pesquisadores, o estudo ultrapassa o estereótipo de que jogos são apenas tempo passivo em frente à tela. Em vez disso, destaca que os videogames podem proporcionar espaços onde os jogadores praticam persistência, resolução de problemas, recuperação de contratempos e regulação emocional.

"Quando vou para lugares com muitas pessoas e estou meio nervosa, o game me ajuda a me distrair das coisas pelas quais estou passando" diz Júlia Figueiredo Pascual, 31 (foto: Maria Teresa Dorneles Franco)

O gosto de Júlia Figueiredo Pascual, 31, pelos jogos começou na infância, com tabuleiros, sobretudo o xadrez, e foi se adaptando aos videogames modernos, até chegar na profissão, atuando como arquiteta de jogos e produtora. “Eu tenho dois jogos favoritos: o The Sims 1 e o Pokémon Go —sim, ainda jogo esses— acho que eles me ajudam a me regular. Então, às vezes, principalmente quando vou para lugares com muitas pessoas e estou meio nervosa, o game me ajuda a me distrair das coisas pelas quais estou passando e até do próprio ambiente. É uma forma de direcionar a minha atenção para outro foco e conseguir me sentir mais confortável naquela situação”, disse.

Atenção ao equilíbrio

Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, psicóloga clínica, presidente da Associação Brasileira de Terapia Familiar e doutora em psicologia do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo

"Os videogames podem funcionar como um recurso complementar de bem-estar, mas não substituem relações humanas significativas, a convivência presencial e as relações vivenciadas de maneira espontânea. Quando utilizados de forma equilibrada, podem aliviar sentimentos de solidão. Entretanto, se se tornarem uma estratégia exclusiva de enfrentamento, existe o risco de reforçar o isolamento social, dificultando o desenvolvimento ou a manutenção de vínculos reais. O efeito depende da forma como o jogo é integrado à vida da pessoa, e não apenas do tempo de uso. Além disso, os jogos podem ativar áreas do cérebro relacionadas à recompensa imediata, o que, em alguns casos, pode aumentar a expectativa por estímulos rápidos e reduzir a tolerância a ritmos mais lentos presentes em atividades cotidianas e nas relações humanas. No entanto, esse efeito varia de acordo com a pessoa, o tipo de jogo e a forma de utilização."







