Cientistas explicam como chegam ao fim as "fábricas de estrelas"

Imagens de galáxias poeirentas, feitas no espectro visível (à esquerda) e na faixa do infravermelho médio (à direita), sensível à emissão por poeira, mostrando galáxias que não aparecem na região visível. Obtidas pelo telescópio espacial James Webb - (crédito: Reprodução/USP)

Por bilhões de anos, algumas galáxias funcionavam como verdadeiras “fábricas de estrelas”, produzindo milhares. Mas com o passar do tempo, perderam essa capacidade. Agora, um estudo de pesquisadores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (IAG-USP) revelou como algumas das maiores “fábricas de estrelas” do Universo deixam de produzir novas estrelas.

O artigo foi publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics, analisando os dois tipos de galáxias que existiam durante o chamado “meio-dia cósmico”, período em que o Universo tinha entre 1 e 4 bilhões de anos. As primeiras são galáxias empoeiradas, capazes de formar milhares de estrelas por ano. As segundas são galáxias quiescentes, que praticamente deixaram de criar novas estrelas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por meio de modelos computacionais, os cientistas descobriram que a maioria das galáxias quiescentes passou antes por uma fase de intensa formação estelar. Segundo o estudo, colisões e fusões entre galáxias desencadeiam surtos de nascimento de estrelas e o crescimento de buracos negros supermassivos, consumindo ou expulsando o gás necessário para a criação de novas estrelas.

Os cientistas destacam, porém, que nem todas as galáxias empoeiradas seguem esse caminho. O fator decisivo é o momento em que acontece a primeira grande fusão com outra galáxia. Sem esse combustível, as galáxias deixam de formar estrelas e entram em uma fase de baixa atividade.

Leia mais: Conheça o exoplaneta gigante que vive sob calor de quase 600 ºC

De acordo com o pesquisador Pablo Andrés Araya Araya, primeiro autor do estudo, os resultados ajudam a explicar como algumas galáxias cresceram tão rapidamente nos primeiros bilhões de anos do Universo e por que interromperam a formação estelar tão cedo.

A pesquisa também fornece previsões que poderão ser testadas por observações futuras realizadas por telescópios como o Alma e o Telescópio Espacial James Webb.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Ciência e Saúde Quanto maior o tempo de licença, menor a depressão

Quanto maior o tempo de licença, menor a depressão Ciência e Saúde Ansiedade na Copa pode elevar risco de infarto, alertam médicos

Ansiedade na Copa pode elevar risco de infarto, alertam médicos Ciência e Saúde Videogames podem ajudar no controle emocional, mostra pesquisa

Videogames podem ajudar no controle emocional, mostra pesquisa Ciência e Saúde NASA encontra possível caso inédito de "supernovas irmãs" na Via Láctea

NASA encontra possível caso inédito de "supernovas irmãs" na Via Láctea Ciência e Saúde Saúde feminina: 5 atividades físicas que ajudam a prevenir doenças

Saúde feminina: 5 atividades físicas que ajudam a prevenir doenças Ciência e Saúde Almoço saudável: 5 receitas para fortalecer a imunidade no inverno