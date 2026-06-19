Quanto maior o tempo de licença, menor a depressão

Pais com direito à licença parental mais longa têm um risco menor de desenvolver sintomas depressivos durante os primeiros anos de vida dos filhos. Essa é a conclusão de um novo estudo sueco liderado por pesquisadores do Instituto Karolinska. O trabalho publicado ontem no periódico American Journal of Public Health.

Para o trabalho, os pesquisadores acompanharam 746 pais suecos durante 18 meses, a partir do momento em que seus bebês tinham cerca de nove meses. Os responsáveis responderam a perguntas sobre sintomas depressivos no início do estudo e, novamente, no acompanhamento, quando os filhos tinham 27 meses. Informações sobre a licença parental foram coletadas também.

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Para avaliar como a saúde mental dos genitores pode ser influenciada pela duração da licença parental, os pesquisadores levaram em consideração os sintomas depressivos dos pais, medidos no início do estudo. Eles também ajustaram fatores, como circunstâncias familiares e socioeconômicas, e o tempo de licença tirado pela mãe.

Mais saúde

Os resultados revelaram que os pais que tiraram entre 14 e 40 semanas de licença parental apresentaram uma probabilidade significativamente menor de mostrar sinais de depressão do que aqueles que tiveram apenas quatro semanas livres de trabalho.

“Nossos resultados sugerem que os pais que tiram licença parental além dos 90 dias, mas não mais do que 60% do total da licença, podem ter melhor saúde mental”, afirma Michael Wells, docente do Departamento de Saúde da Mulher e da Criança do Instituto Karolinska e coautor do trabalho.

Os autores teorizam que esses resultados são porque passar mais tempo em casa ajuda os pais a criar um vínculo mais forte com os filhos, a se sentirem mais seguros no papel de responsável por um bebê. Além disso, um período mais longo fora do trabalho favorece o estabelecimento de rotinas diárias, o que pode, por sua vez, reduzir o risco de sintomas depressivos.



