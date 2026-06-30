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Por que o maior acelerador de partículas do mundo foi desligado?

Desligamento do Grande Colisor de Hádrons marca início da maior atualização do equipamento e prepara nova fase das pesquisas do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear

O LHC está atualmente desligado. As equipes irão desmontar 1,2 quilômetros do acelerador para instalar o novo equipamento HiLumi LHC - (crédito: CERN)
O LHC está atualmente desligado. As equipes irão desmontar 1,2 quilômetros do acelerador para instalar o novo equipamento HiLumi LHC - (crédito: CERN)

O Grande Colisor de Hádrons (LHC, na sigla em inglês), maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo, foi desligado na segunda-feira (29/6) pelo Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear (CERN), que fica em Genebra, na Suíça. A interrupção marca o início da Terceira Longa Parada (LS3), período de manutenção e modernização que vai preparar o equipamento para operar em uma versão mais potente a partir de 2030. Até lá, o acelerador passará pela maior atualização desde que entrou em funcionamento, em 2008.

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Apesar de parecer contraditório interromper as atividades de um equipamento responsável por algumas das maiores descobertas da física moderna, como a confirmação da existência do bóson de Higgs em 2012, o desligamento faz parte do cronograma de funcionamento do LHC e é considerado indispensável para que o acelerador continue produzindo resultados científicos.

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Isso se dá porque a máquina opera em condições extremas. Dentro de um túnel circular de 27 quilômetros, na fronteira entre a Suíça e a França, feixes de partículas circulam a velocidades próximas à da luz, guiados por milhares de ímãs supercondutores resfriados a cerca de -271°C. Para substituir equipamentos, instalar novos sistemas e realizar obras de grande porte, é necessário interromper completamente as operações, aquecer gradualmente toda a estrutura e permitir o acesso das equipes de engenharia.

Ou seja, não é possível reformar o acelerador enquanto ele continua funcionando.

As paradas fazem parte da rotina do acelerador

Essa não é a primeira vez que o LHC passa por um longo período de desligamento. Desde que entrou em operação, o CERN alterna fases de experimentos com grandes paradas programadas para manutenção e atualização dos equipamentos.

A primeira ocorreu entre 2013 e 2015. A segunda foi realizada entre 2019 e 2022. A atual, chamada de Terceira Longa Parada (LS3), será a mais extensa até agora e deve durar cerca de quatro anos.

Durante esse período, milhares de cientistas, engenheiros e técnicos participarão das obras. Somente no LHC, cerca de 1,2 quilômetro de ímãs e outros componentes serão removido para dar lugar a novos equipamentos. Também serão instalados sistemas criogênicos, novas linhas elétricas e tecnologias capazes de suportar um volume muito maior de colisões entre partículas.

Os experimentos ATLAS e CMS, responsáveis por boa parte das descobertas do acelerador, também passarão por uma ampla renovação. Os detectores receberão novos sistemas de rastreamento, equipamentos mais rápidos e tecnologias capazes de registrar bilhões de interações por segundo com mais precisão.

Mesmo sem novas colisões durante esse período, a produção científica continuará. Pesquisadores seguirão analisando os dados coletados nos últimos anos, enquanto as equipes trabalham na modernização do complexo. E isso se dá porque enquanto estava em funcionamento forneceu quantidades sem precedentes de dados para experimentos. 

Além disso, o CERN prevê iniciar o religamento gradual do complexo de aceleradores a partir de 2028, quando começarão os testes dos novos equipamentos. Já o retorno das operações científicas está previsto para 2030, com a entrada em funcionamento do HiLumi LHC (Laboratório para o LHC de Alta Luminosidade).

O que muda com o HiLumi LHC?

A nova fase não representa a construção de outro acelerador, mas uma versão modernizada do LHC. O principal objetivo é aumentar a chamada luminosidade, medida que indica a quantidade de colisões produzidas entre partículas.

Com a atualização, o equipamento deverá produzir até dez vezes mais dados do que foi projetado originalmente. Esse aumento permitirá aos cientistas realizar medições mais precisas e ampliar as chances de observar fenômenos extremamente raros, como novas partículas e processos que possam ajudar a explicar questões ainda sem resposta na física, entre elas a natureza da matéria escura e possíveis fenômenos além do Modelo Padrão.

Com isso, a expectativa do CERN é que o período de modernização permita que a máquina opere por muitos anos com capacidade muito superior à atual, abrindo caminho para uma nova geração de pesquisas em física de partículas.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 30/06/2026 18:53
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