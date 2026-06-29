"Lua de morango" ilumina o céu nesta segunda; veja como observar

O nome "Lua de morango" vem de povos nativos americanos que fazem a colheita da fruta nesse período - (crédito: Foto: AFP)

Os interessados por astronomia devem ficar atentos ao céu nesta segunda-feira (29/6) para não perderem um vislumbre da Lua de Morango. O evento, que acontece anualmente, ocorrerá por volta das 20h57 (horário de Brasília). O fenômeno pode ser observado a olho nu, sendo melhor visualizado em ambiente com pouca luminosidade artificial.

Apesar do nome, a lua não tem previsão de ficar avermelhada, e o apelido “morango” vem de povos nativos americanos que fazem a colheita da fruta nesse período. Apesar da safra ocorrer em outra estação no Brasil, o nome caiu no gosto popular.

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Além do nome “Lua de Morango”, o fenômeno também é chamado de Lua da Rosa, Lua do Plantio, Lua Quente ou até Lua do Hidromel, dependendo da cultura. Para os cientistas da Nasa, ela é carinhosamente apelidada de “Lua do LRO”, em homenagem à espaçonave lançada em junho de 2009 para estudar o satélite natural.

A astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, explica ao Correio que, visualmente , não há nada de diferente na lua. Ela aparece cheia e alta no céu, mas o hábito de observá-la nessa época é apenas tradição cultural do Hemisfério Norte.

Mas para quem acha cada fenômeno especial, já é possível observar a partir das 18h, logo após o pôr do sol. O céu estará escurecendo e a Lua nascerá no horizonte leste, o que proporciona um visual maior e levemente alaranjado, ideal para observação a olho nu e fotos.