6 erros que dificultam manter uma alimentação saudável no dia a dia 

Adotar uma alimentação saudável é um dos objetivos mais frequentes entre quem busca mais qualidade de vida, disposição e bem-estar. No entanto, apesar da boa intenção, muitas pessoas encontram dificuldades para manter uma rotina alimentar equilibrada por mais de algumas semanas. A explicação, muitas vezes, não está na falta de disciplina, mas em erros comuns que tornam esse processo mais difícil e desgastante.

“A alimentação saudável não deve ser encarada como algo temporário ou baseado em regras rígidas. Quando as mudanças são muito extremas, as chances de desistência aumentam significativamente. O segredo está em construir hábitos que façam sentido para a realidade de cada pessoa”, explica Kerlin Schmitz, nutricionista e cofundadora da Divina Terra, rede de produtos naturais.

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Confira os principais erros cometidos por quem tenta melhorar a alimentação, mas não consegue manter a consistência.

1. Querer mudar tudo de uma vez

Ao iniciar uma alimentação mais saudável, muitas pessoas acreditam que precisam transformar completamente os hábitos de um dia para o outro. Isso inclui cortar diversos alimentos, seguir cardápios muito restritivos e estabelecer metas difíceis de cumprir.

Segundo Kerlin Schmitz, mudanças graduais tendem a ser mais eficazes. “Pequenos ajustes incorporados de forma consistente geram mais resultados do que grandes mudanças mantidas apenas por alguns dias”, orienta.

2. Apostar em dietas muito restritivas

Dietas que eliminam grupos alimentares sem necessidade ou criam listas extensas de alimentos proibidos costumam gerar sensação de privação. “Quando a alimentação é baseada em restrições excessivas, aumenta a vontade de consumir justamente aquilo que está sendo evitado. Com o tempo, isso pode desencadear episódios de exagero e abandono da estratégia alimentar”, afirma a especialista.

3. Focar apenas a quantidade de calorias

Outro erro comum é acreditar que uma alimentação saudável depende exclusivamente da contagem de calorias. Embora o valor energético dos alimentos seja importante, a qualidade nutricional dos alimentos também deve ser considerada.

Alimentos ricos em fibras, proteínas, vitaminas e minerais promovem mais saciedade e contribuem para o equilíbrio do organismo, enquanto produtos ultraprocessados podem oferecer muitas calorias e poucos nutrientes.

Planejar o cardápio da semana ajuda a manter o foco em uma alimentação equilibrada (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Não planejar a alimentação

A falta de planejamento é um dos principais obstáculos para manter bons hábitos alimentares. Quando não há organização, as escolhas acabam sendo feitas de forma improvisada, geralmente em momentos de fome ou falta de tempo. “Ter alimentos saudáveis disponíveis em casa, organizar as compras da semana e planejar algumas refeições facilita muito a manutenção da rotina alimentar”, orienta Kerlin Schmitz.

5. Utilizar a correria como justificativa

A rotina acelerada faz com que muitas pessoas deixem a alimentação em segundo plano. No entanto, existem alternativas simples que ajudam a manter refeições equilibradas mesmo nos dias mais corridos. Frutas, castanhas, iogurte natural, ovos, sanduíches preparados com ingredientes de qualidade e refeições congeladas previamente são exemplos de opções práticas e nutritivas.

6. Buscar perfeição em vez de equilíbrio

Um deslize ocasional não compromete todo o processo, mas muitas pessoas acabam desistindo ao sair da rotina por um único dia. “A consistência é muito mais importante do que a perfeição. Alimentar-se bem na maior parte do tempo já traz benefícios significativos para a saúde. O importante é retomar os hábitos saudáveis na refeição seguinte, sem culpa”, destaca a nutricionista.

Pequenas mudanças geram grandes resultados

Para quem já tentou diversas vezes mudar a alimentação sem sucesso, a recomendação é focar uma mudança de cada vez. A construção de hábitos duradouros acontece por meio da repetição e da adaptação gradual da rotina.

“O objetivo não deve ser seguir uma alimentação perfeita por algumas semanas, mas criar um estilo de vida que seja sustentável a longo prazo. Quando a alimentação se adapta à rotina da pessoa, e não o contrário, as chances de sucesso aumentam muito”, conclui Kerlin Schmitz.

Por Gabriela Andrade