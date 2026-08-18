Vacinas obrigatórias para crianças em 2026: calendário completo

A atualização do calendário busca garantir a cobertura contra enfermidades que podem deixar sequelas graves ou até mesmo levar à morte - (crédito: Amanda Mills, USCDCP/Divulgação )

Pais e responsáveis já podem se programar para o calendário de vacinação obrigatória de 2026, definido pelo Ministério da Saúde. A lista de imunizantes é fundamental para proteger as crianças contra doenças graves e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). O esquema vacinal começa logo após o nascimento e possui um cronograma intenso até os quatro anos de idade.

A atualização do calendário busca garantir a cobertura contra enfermidades que podem deixar sequelas graves ou até mesmo levar à morte. Manter a caderneta de vacinação em dia é um ato de cuidado individual e coletivo, pois ajuda a manter doenças como sarampo, poliomielite e caxumba sob controle em todo o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Calendário de vacinas por idade

A seguir, confira a lista completa dos imunizantes obrigatórios para cada faixa etária, conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI). É importante lembrar que o calendário pode ser atualizado, por isso, consulte sempre as informações oficiais do Ministério da Saúde ou da unidade de saúde mais próxima.

Ao nascer: BCG (dose única), que protege contra as formas graves de tuberculose, e a primeira dose da vacina contra hepatite B.

Aos 2 meses: primeira dose da Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b), da VIP (poliomielite inativada), da Pneumocócica 10 e da Rotavírus.

Aos 3 meses: primeira dose da Meningocócica C, que previne a meningite.

Aos 4 meses: segunda dose da Pentavalente, VIP, Pneumocócica 10 e Rotavírus.

Aos 5 meses: segunda dose da Meningocócica C.

Aos 6 meses: terceira dose da Pentavalente e da VIP.

A partir dos 6 meses: vacina contra influenza (aplicada anualmente) e primeira dose da vacina contra COVID-19 (esquema de três doses: 6, 7 e 9 meses).

Aos 9 meses: primeira dose da vacina contra a febre amarela.

Aos 12 meses: primeira dose da Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e os reforços da Pneumocócica 10 e da Meningocócica C.

Aos 15 meses: dose única da Hepatite A, o primeiro reforço da DTP (tríplice bacteriana) e da VIP (vacina inativada contra poliomielite), além da primeira dose da vacina contra a varicela.

Aos 4 anos: segundo reforço da DTP e da VIP (vacina inativada contra poliomielite), reforço da vacina contra febre amarela e a segunda dose da vacina contra a varicela.

Onde vacinar em Brasília e no DF

No Distrito Federal, todas as vacinas do calendário infantil são oferecidas gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os postos de saúde estão distribuídos por todas as regiões administrativas para facilitar o acesso da população.

Para vacinar a criança, basta que o responsável compareça a uma sala de vacinação com a caderneta de vacinação e um documento de identificação com foto. Manter a caderneta atualizada é essencial para o controle da saúde infantil e para a matrícula em creches e escolas da rede pública e privada.

É sempre recomendável consultar o horário de funcionamento da UBS mais próxima de sua residência, pois pode haver variações. Informações adicionais podem ser obtidas no site da Secretaria de Saúde do DF.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Ciência e Saúde Hubble desvenda mistério de fusão do início da Via Láctea

Hubble desvenda mistério de fusão do início da Via Láctea Ciência e Saúde Prática da gratidão traz benefícios para o humor, mostra estudo global

Prática da gratidão traz benefícios para o humor, mostra estudo global Ciência e Saúde Os casos de puberdade precoce que intrigam os médicos em todo o mundo (incluindo no Brasil)

Os casos de puberdade precoce que intrigam os médicos em todo o mundo (incluindo no Brasil) Ciência e Saúde O que está levando cada vez mais homens a fazer preenchimento no pênis, apesar dos riscos