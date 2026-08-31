Buscas por alimentos no Google revelam dúvidas dos brasileiros sobre dieta

Entre as buscas por alimentos associados a nutrientes, a fibra aparece em primeiro lugar, com 247 mil pesquisas - (crédito: Freepik)

No Dia do Nutricionista, celebrado nesta segunda-feira (31/8), um levantamento mostra que os brasileiros recorrem à internet para descobrir o que colocar no prato. Entre as buscas por alimentos associados a nutrientes, a fibra aparece em primeiro lugar, com 247 mil pesquisas no Google Brasil nos últimos 12 meses.

O interesse não para nas fibras. A vitamina B12 aparece em segundo lugar, com 207 mil buscas, seguida pelas proteínas, com 149 mil, e pelo ferro, com 143 mil. Vitaminas e minerais como vitamina D, magnésio, zinco, potássio, cálcio e vitamina A também aparecem no levantamento.

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Os dados da Maximum Boxing mostram ainda que a alimentação costuma ser pesquisada com um objetivo específico. “Alimentos para ganhar massa muscular” liderou essa categoria, com 222 mil buscas. Na sequência aparecem pesquisas sobre anemia (145 mil), colesterol (128 mil) e emagrecimento (112 mil).

A fibra, que lidera o primeiro ranking, também se relaciona a algumas dessas preocupações. Buscas por alimentos para “soltar o intestino”, por exemplo, somaram 87 mil pesquisas. Também aparecem termos relacionados a alimentos para aumentar a imunidade, combater a diarreia, lidar com gastrite e fortalecer os ossos.

O levantamento analisou pesquisas feitas no Google Brasil nos últimos 12 meses e separou os termos em dois grupos: buscas por alimentos que contêm determinados nutrientes e pesquisas por alimentos associados a objetivos específicos. O resultado dá uma pista sobre as dúvidas que chegam à internet antes mesmo de chegarem ao consultório.

Para o consumidor, o dado também serve de alerta: descobrir na internet quais alimentos têm determinado nutriente pode ser um primeiro passo, mas não substitui uma orientação profissional individual. Necessidades nutricionais variam de pessoa para pessoa, e transformar uma tendência de busca em mudança na dieta exige mais do que seguir a recomendação que aparece primeiro na tela.