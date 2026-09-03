Entenda a técnica Stop e como ela auxilia na redução do estresse diário

Em meio a um dia agitado, a técnica Stop oferece uma pausa consciente para gerenciar o estresse e a ansiedade do cotidiano - (crédito: Reprodução/Unsplash)

Em meio a um dia agitado, quando a mente parece sobrecarregada por tarefas e preocupações, uma ferramenta simples pode ser a chave para restaurar o equilíbrio. Conhecida como técnica Stop, a abordagem é uma prática de atenção plena projetada para interromper a espiral de estresse e ansiedade, permitindo uma retomada de controle em apenas um a três minutos. O método se baseia em um acrônimo fácil de memorizar e aplicar em qualquer lugar.

Originária do programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction, ou Redução de Estresse Baseada em Atenção Plena), a popularidade crescente dessa prática está ligada à sua simplicidade e eficácia imediata. Em vez de exigir longos períodos de meditação, ela oferece uma solução rápida para momentos de pressão aguda, seja no trabalho, nos estudos ou em situações pessoais desafiadoras. A ideia central é criar uma pausa consciente entre um gatilho estressante e a reação automática a ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Os quatro passos da técnica Stop

O nome da ferramenta é um acrônimo que guia o processo em quatro etapas claras. Cada letra corresponde a uma ação específica, pensada para acalmar o sistema nervoso e trazer a atenção para o momento presente. A aplicação correta pode ser transformadora.

Veja o que cada letra significa:

S - Stop (Pare): O primeiro passo é literalmente interromper o que você está fazendo. Pare a tarefa, a conversa ou o fluxo de pensamentos negativos. Essa pausa física é o primeiro sinal para o cérebro de que é hora de mudar o foco e sair do piloto automático.

T - Take a breath (Respire): Concentre-se totalmente na sua respiração. Inspire profundamente, segure por um instante e expire lentamente. Sinta o ar entrar e sair. Repita algumas vezes. Esse ato simples ajuda a reduzir a frequência cardíaca e a acalmar a resposta fisiológica ao estresse.

O - Observe (Observe): Volte a atenção para seu estado interno, mas sem julgamentos. Perceba seus pensamentos, as emoções que estão presentes e as sensações físicas em seu corpo, como tensão nos ombros ou um nó no estômago. Apenas reconheça o que está acontecendo.

P - Proceed (Prossiga): Com a clareza obtida nessa breve pausa, decida como continuar. A nova perspectiva pode levar a uma decisão mais consciente sobre como retomar sua atividade, abordar um problema ou simplesmente reconhecer a necessidade de um descanso mais longo.

Integrar a técnica Stop à rotina diária fortalece a inteligência emocional e a resiliência. Ao criar o hábito de usar essas pausas estratégicas, a mente aprende a não reagir de forma impulsiva aos desafios, permitindo respostas mais calmas e ponderadas diante das pressões do cotidiano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.