Cuidados essenciais no pós-operatório de uma cirurgia plástica

Os cuidados pré e pós-operatórios são essenciais para o sucesso do procedimento - (crédito: Freepik)

O sucesso de uma cirurgia plástica depende de dois fatores principais: a escolha de um cirurgião qualificado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), e o rigoroso cumprimento dos cuidados no pós-operatório. Diante das recentes notícias sobre complicações em procedimentos estéticos, a atenção se volta para essa fase de recuperação. Seguir as orientações médicas à risca não é apenas uma recomendação, mas a principal garantia de segurança e de um resultado satisfatório, minimizando riscos de infecções e outros problemas.

O repouso é o pilar de uma boa recuperação. Nos primeiros dias ou semanas, dependendo do procedimento, é fundamental evitar esforços físicos, como carregar peso, dirigir ou realizar atividades domésticas. Essa pausa permite que o corpo direcione sua energia para a cicatrização dos tecidos, além de ajudar a controlar o inchaço e os hematomas. A posição correta para dormir, indicada pelo médico conforme a área operada, também é crucial para não comprometer os pontos e facilitar a drenagem de líquidos.

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A medicação prescrita pelo cirurgião deve ser administrada nos horários corretos, sem falhas. Analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos desempenham papéis específicos para controlar a dor, reduzir a inflamação e prevenir infecções que poderiam comprometer seriamente a saúde e o resultado estético.

O uso de cintas e malhas compressivas é outro cuidado frequentemente indicado. Elas ajudam a modelar o contorno corporal, reduzir o inchaço, evitar o acúmulo de líquidos (seroma) e proporcionar mais segurança ao paciente durante a movimentação. O tempo e a forma de uso devem ser estritamente seguidos conforme a prescrição médica.

Alimentação e hidratação corretas

O que você come e bebe também impacta diretamente a sua recuperação. Uma dieta balanceada, rica em proteínas, vitaminas e fibras, auxilia na regeneração dos tecidos e no bom funcionamento do intestino, que pode se tornar mais lento devido à medicação e à redução da mobilidade.

Beber bastante água é igualmente crucial. A hidratação adequada ajuda a eliminar toxinas do corpo, a reduzir o inchaço e a manter a pele saudável para uma melhor cicatrização. Alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e gorduras, devem ser evitados, pois podem aumentar a retenção de líquidos e a inflamação.

Sinais de alerta a serem observados

O acompanhamento médico é indispensável, com presença garantida em todas as consultas de retorno. Além disso, é vital que o paciente saiba identificar sinais que indicam uma possível complicação. Caso note algum dos sintomas abaixo, o cirurgião deve ser contatado imediatamente:

Febre persistente acima de 38°C.

Dor intensa que não melhora com a medicação prescrita.

Vermelhidão, calor excessivo ou secreção com mau cheiro na área da cicatriz.

Inchaço assimétrico ou que aumenta progressivamente após os primeiros dias.

Abertura dos pontos ou sangramento contínuo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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