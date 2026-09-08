Cuidados essenciais no pós-operatório de uma cirurgia plástica

O sucesso de uma cirurgia plástica depende de dois fatores principais: a escolha de um cirurgião qualificado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), e o rigoroso cumprimento dos cuidados no pós-operatório. Diante das recentes notícias sobre complicações em procedimentos estéticos, a atenção se volta para essa fase de recuperação. Seguir as orientações médicas à risca não é apenas uma recomendação, mas a principal garantia de segurança e de um resultado satisfatório, minimizando riscos de infecções e outros problemas.
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O repouso é o pilar de uma boa recuperação. Nos primeiros dias ou semanas, dependendo do procedimento, é fundamental evitar esforços físicos, como carregar peso, dirigir ou realizar atividades domésticas. Essa pausa permite que o corpo direcione sua energia para a cicatrização dos tecidos, além de ajudar a controlar o inchaço e os hematomas. A posição correta para dormir, indicada pelo médico conforme a área operada, também é crucial para não comprometer os pontos e facilitar a drenagem de líquidos.
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A medicação prescrita pelo cirurgião deve ser administrada nos horários corretos, sem falhas. Analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos desempenham papéis específicos para controlar a dor, reduzir a inflamação e prevenir infecções que poderiam comprometer seriamente a saúde e o resultado estético.
O uso de cintas e malhas compressivas é outro cuidado frequentemente indicado. Elas ajudam a modelar o contorno corporal, reduzir o inchaço, evitar o acúmulo de líquidos (seroma) e proporcionar mais segurança ao paciente durante a movimentação. O tempo e a forma de uso devem ser estritamente seguidos conforme a prescrição médica.
Alimentação e hidratação corretas
O que você come e bebe também impacta diretamente a sua recuperação. Uma dieta balanceada, rica em proteínas, vitaminas e fibras, auxilia na regeneração dos tecidos e no bom funcionamento do intestino, que pode se tornar mais lento devido à medicação e à redução da mobilidade.
Beber bastante água é igualmente crucial. A hidratação adequada ajuda a eliminar toxinas do corpo, a reduzir o inchaço e a manter a pele saudável para uma melhor cicatrização. Alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e gorduras, devem ser evitados, pois podem aumentar a retenção de líquidos e a inflamação.
Sinais de alerta a serem observados
O acompanhamento médico é indispensável, com presença garantida em todas as consultas de retorno. Além disso, é vital que o paciente saiba identificar sinais que indicam uma possível complicação. Caso note algum dos sintomas abaixo, o cirurgião deve ser contatado imediatamente:
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Febre persistente acima de 38°C.
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Dor intensa que não melhora com a medicação prescrita.
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Vermelhidão, calor excessivo ou secreção com mau cheiro na área da cicatriz.
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Inchaço assimétrico ou que aumenta progressivamente após os primeiros dias.
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Abertura dos pontos ou sangramento contínuo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.