Emissões passadas de CO? vão manter aquecimento por décadas, diz estudo

Cientistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mostraram que as emissões passadas das principais empresas emissoras de carbono, as 178 maiores produtoras de petróleo, gás, carvão e cimento, continuarão causando danos ao meio ambiente durante as próximas décadas. Os resultados foram publicados nesta quarta-feira (23/09) na revista PLOS Climate.

“Sabemos que as emissões de combustíveis fósseis causaram um grande aquecimento global e estamos vendo os impactos disso, mas a questão é: quanto tempo esse aquecimento vai durar no futuro?”, indagou Dargan Frierson, professor associado de ciências atmosféricas e climáticas da Universidade de Washington e coautor do trabalho.

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Segundo a pesquisa, mesmo que as emissões de gases de efeito estufa caíssem vertiginosamente amanhã, o meio ambiente não voltaria a ser como era antes. As grandes empresas já emitiram mais de um trilhão de toneladas de dióxido de carbono e uma parte continuará na atmosfera retendo calor ao longo dos próximos anos.

Os cientistas destacam que, mesmo que a humanidade pare de emitir gases de efeito estufa, a Terra continuará, aproximadamente, 1,5 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais. “Prevemos um aquecimento climático contínuo até que cessemos as emissões. O único futuro estável é aquele sem nenhuma queima de combustíveis fósseis”, alertou Frierson.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores simularam o clima global até o ano de 2500 usando o modelo de Resposta ao Impulso de Amplitude Finita, FaIR, na sigla em inglês, em cenários de liberações baixas e altas, com e sem a participação das principais empresas emissoras de carbono até 2024.

Num futuro em que as emissões de gases com efeito de estufa sejam limitadas, as grandes empresas emissoras de carbono serão responsáveis por uma percentagem maior do aquecimento acima dos níveis pré-industriais.

Em cenários de emissões mais elevadas, onde a queima de combustíveis fósseis continua sem controle, a Terra se torna muito mais quente. Na hipótese mais extrema testada, as liberações futuras causam uma porcentagem muito maior de aquecimento do que as principais fontes de carbono.

“Se houver decisões judiciais sobre responsabilidade, ela não se limita ao presente, mas se estenderá por muitos e muitos anos. Isso é importante para as decisões atuais sobre combustíveis fósseis”, disse Frierson. "A produção futura de combustíveis fósseis agravará os desastres climáticos por muitas décadas, portanto, novas batalhas legais sobre quem é o responsável devem ser esperadas por muitos anos."



