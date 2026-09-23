STJ indefere habeas corpus de Milton Leite, que segue preso

Leite está preso desde sexta-feira (18/9), quando se entregou à polícia em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele havia sido considerado foragido após não ser localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão da Operação Vectura Corrupta - (crédito: Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo)

O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu liminarmente o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-vereador Milton Leite. Com isso, o pedido de liberdade não foi analisado neste momento pelo tribunal e deverá aguardar a decisão da Justiça de origem.

Leite está preso desde sexta-feira (18/9), quando se entregou à polícia em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele havia sido considerado foragido após não ser localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão da Operação Vectura Corrupta.

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A operação investiga a suspeita de infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte público da capital paulista. As investigações apontam Leite como possível proprietário oculto da Transwolff, empresa que operava linhas de ônibus em São Paulo e é investigada por supostas ligações com a facção.

Antes de Leite se apresentar, policiais fizeram buscas em Sorocaba, no interior paulista. Em um imóvel ligado a um ex-assessor do ex-vereador, foram apreendidos R$ 280 mil e US$ 89 mil em espécie. Leite não estava no endereço.

A defesa recorreu ao STJ para tentar reverter a prisão. Schietti, porém, rejeitou o pedido, sem entrar na análise do mérito do habeas corpus. A questão ainda será examinada no tribunal de origem. Milton Leite nega as acusações e afirma não ter qualquer vínculo com o PCC.

HD furtado

Criminosos invadiram o escritório de Leite no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul da capital paulista, no domingo (20/9).

De acordo com a Polícia Civil, o HD com imagens da câmera de segurança do local foi levado durante a invasão. No entanto, uma quantia de R$ 19 mil foi deixada pelos criminosos em cima de um sofá.

Cartões de crédito e documentos autenticados por Milton Leite também foram encontrados e apreendidos pelos policiais. Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe quantos criminosos invadiram o local. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial.

Os policiais foram acionados após vizinhos perceberem uma movimentação suspeita no local. De acordo com a polícia, os invasores utilizaram um carro branco e fugiram em seguida.