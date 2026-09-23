Concurso Nacional de Piano revela 9 jovens talentos em Brasília

Alexandre Dias, Ana Paula Gordilho Pessoa, Ligia Moreno e Anastasiya Evsina formaram o jurado do concurso de 2024, ao lado do patrono Pedro Gordilho - (crédito: Divulgação)

A etapa final do 2º Concurso Nacional de Piano do Instituto Pedro Gordilho vai ocupar o auditório da Casa Thomas Jefferson nesta sexta (25/9) e no sábado (26/9) com apresentações de nove pianistas brasileiros, selecionados entre 38 candidatos.

As audições são abertas ao público e com entrada gratuita. Na sexta-feira (25/9), as provas começam às 16h, e no sábado (26/9), a partir das 10h. Cada finalista terá até 40 minutos para executar seu programa. A cerimônia de premiação está prevista para as 14h de sábado (26/9).

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Promovido pelo Instituto Pedro Gordilho, o concurso busca ampliar a circulação de novos intérpretes e contribuir para a projeção de jovens pianistas no cenário da música de concerto.

Todos os concorrentes iniciam suas apresentações com a peça de confronto Tema para a Karla, de Mário Olinto. Na sequência, apresentam um programa de livre escolha, que permite à comissão julgadora avaliar diferentes interpretações e a identidade artística de cada um.

A premiação totaliza R$ 28.500. O primeiro colocado receberá R$ 15 mil, o segundo, R$ 7 mil, e o candidato revelação, R$ 5 mil. O Instituto Piano Brasileiro oferecerá um prêmio especial de R$ 1.500 pela melhor interpretação de obra brasileira. O vencedor também se apresentará como solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

O evento terá transmissão pelo canal do Instituto Pedro Gordilho no YouTube.

Conheça os finalistas

Os nove pianistas foram definidos após uma primeira etapa com avaliação de vídeos. Confira os participantes e parte de seus repertórios:

Arthur Dante Novaes Teixeira (BA): Sonata em si menor, de Liszt.

Bruno de Lorenzo Costa Corrêa (RJ): obras de J. S. Bach e Rachmaninoff.

Andres Braga Costa (PA): peças de Beethoven, Liszt e Chopin.

Luís Henrique Leite de Andrade Araújo (SP): programa com obras de Granados e Prokofiev.

Matheus Enzo de Faria Oshiro (SP): Sonata nº 7, de Prokofiev e Réminiscences de Norma, de Liszt.

André Vinícius Zicka Schmidt (PR): Balada nº 2, de Liszt, e Sonata nº 6, de Prokofiev.

Lucas Ramos de Souza (DF): sonatas de Mozart e Scriabin, e Balada nº 4 ,de Chopin.

Hugo Silva de Souza (SP): Sonata nº 4, de Beethoven e obras de Schumann.

Sara de Vasconcelos Canal (ES): Sonata Waldstein, de Beethoven e peças de Liszt e Chopin.

Serviço

Final do Concurso de Piano

Sexta-feira (24/9) e sábado (26/9), às 10h (audições) e às 14h (premiação), no Auditório da Casa Thomas Jefferson (SEPS 706/906, Asa Sul, Brasília/DF). Entrada gratuita. Transmissão: canal do Instituto Pedro Gordilho no YouTube.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.