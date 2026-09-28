Vício em apostas online: saiba reconhecer sinais da ludopatia

Após um recente debate no Senado Federal sobre o futuro das apostas online no Brasil, um problema de saúde pública ganha destaque: a ludopatia. O vício em jogos, que segundo estimativas já afeta cerca de 11 milhões de brasileiros com comportamento problemático, é impulsionado pela facilidade de acesso a plataformas digitais, transformando o entretenimento em uma compulsão com graves consequências para a vida financeira, social e emocional.
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A dependência se instala de forma silenciosa. Começa com apostas pequenas e esporádicas, mas a busca pela euforia da vitória ou pela recuperação de perdas pode rapidamente sair do controle. O cérebro passa a associar o ato de apostar a uma recompensa intensa, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar sem ajuda profissional.
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O transtorno, classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o código CID F63.0, afeta o sistema de recompensa do cérebro de maneira semelhante à dependência química. A compulsão por jogar gera um desequilíbrio que pode levar a quadros severos de ansiedade, depressão e até mesmo ideação suicida. O isolamento social e os conflitos familiares também são comuns, pois o jogador tende a mentir e a esconder seu comportamento.
Como reconhecer os sinais da ludopatia
Identificar os sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda. A mudança de comportamento é o principal alerta, mas outros sinais específicos podem indicar que uma pessoa está desenvolvendo a dependência. Fique atento se alguém próximo apresentar vários dos seguintes indícios de forma recorrente:
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preocupação excessiva com apostas, planejando a próxima jogada ou buscando dinheiro para jogar;
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necessidade de apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma emoção;
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irritabilidade ou inquietação ao tentar diminuir ou parar de jogar;
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mentir para familiares e amigos para esconder a frequência e os valores das apostas;
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perder o interesse em hobbies e atividades que antes davam prazer;
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utilizar o jogo como uma fuga de problemas, como estresse ou tristeza;
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pedir dinheiro emprestado repetidamente devido a perdas com as apostas.
Onde buscar ajuda gratuita
O tratamento para a ludopatia está disponível e é acessível. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acolhimento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Para iniciar o tratamento, basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para obter o encaminhamento correto.
Em 2026, o SUS também ampliou o atendimento remoto através do aplicativo Meu SUS Digital, que oferece um autoteste para identificar sinais de dependência e facilita o encaminhamento para serviços de saúde mental. Para situações de crise emocional aguda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio gratuito e sigiloso pelo telefone 188.
Além do suporte público, grupos de apoio como os Jogadores Anônimos (JA) oferecem um espaço seguro e sigiloso. Nesses encontros, é possível compartilhar experiências e encontrar suporte com outras pessoas que enfrentam o mesmo desafio.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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