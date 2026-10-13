Grêmio suspende torcedor envolvido em suposto ato racista no Gre-Nal

O torcedor foi flagrado pelas câmeras do circuito interno da Arena do Grêmio, em Porto Alegre - (crédito: Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo)

O Grêmio comunicou nesta terça-feira (13) a suspensão do torcedor que cometeu o suposto ato racista no Gre-Nal, realizado no último domingo (11). O Imortal revelou ter finalizado o processo de identificação para a punição do sócio, que se dirigiu à torcida do Internacional fazendo gestos imitando um macaco, na Arena.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que concluiu o processo de identificação do torcedor acusado de cometer ato racista após o Grenal do último domingo. Trata-se de um sócio torcedor da modalidade Diamante, que já foi suspenso preventivamente do Quadro Social e teve seu cadastro bloqueado, estando impossibilitado de frequentar a Arena do Grêmio", escreveu o clube gaúcho, antes de completar:

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"Além disso, as informações sobre o fato foram remetidas ao Conselho Deliberativo, para abertura de processo junto à Comissão de Ética e Disciplina e às autoridades competentes para completa investigação do caso. O Grêmio, enquanto Clube de Todos, reafirma seu compromisso antirracista e sua posição contrária a qualquer tipo de discriminação".

O torcedor identificado cometeu suposto ato racista em direção ao setor visitante. Ele foi filmado e viralizou nas redes sociais. Dessa maneira, o Internacional enviou as imagens à Delegacia de Combate à Intolerância da Polícia Civil.

Aliás, no domingo, Grêmio e Internacional ficaram no 1 a 1 na Arena, em resultado que não foi bom para nenhuma das duas equipes. Afinal, ambas seguem na zona do rebaixamento. O Imortal ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Inter está uma posição acima, com 32.