Entenda a demência com corpos de Lewy que afetou Patrick Stewart

Ícone de 'X-Men' e 'Star Trek', ator Patrick Stewart morre aos 86 anos - (crédito: BBC Geral)

O ator britânico Patrick Stewart morreu aos 86 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, após enfrentar um quadro de Alzheimer e demência com corpos de Lewy. O artista marcou gerações ao interpretar o Capitão Picard na franquia Star Trek e o Professor Charles Xavier na saga cinematográfica X-Men. A confirmação do falecimento direcionou a atenção pública para uma doença neurodegenerativa grave, complexa e frequentemente subnotificada.

A condição representa a terceira causa mais comum de perda cognitiva em pessoas idosas, posicionada logo atrás do Alzheimer e da demência vascular. O problema clínico surge a partir do acúmulo anormal de agregados da proteína alfa-sinucleína no cérebro. Conhecidas como corpos de Lewy, essas estruturas danificam gradualmente áreas neuronais responsáveis pela memória, pelo raciocínio e pelo controle motor.

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Sintomas característicos da enfermidade

Diferente de outras doenças cognitivas que afetam a memória recente logo no estágio inicial, essa enfermidade costuma começar com flutuações rápidas no nível de atenção. A pessoa afetada pode demonstrar clareza de pensamento em determinado momento e apresentar confusão mental severa ou sonolência extrema no período seguinte.

As manifestações clínicas mais frequentes incluem:

alucinações visuais bem estruturadas, nas quais o paciente enxerga pessoas, vultos ou animais que não existem no local;

oscilações diárias da capacidade mental, alternando momentos de plena lucidez com episódios de desorientação;

distúrbio comportamental do sono REM, provocando movimentos corporais bruscos, quedas da cama e gritos noturnos;

dificuldades motoras semelhantes ao parkinsonismo, marcadas por rigidez nos braços e pernas, lentidão nos passos e perda de equilíbrio.

Diagnóstico precoce e cuidados paliativos

Identificar a patologia logo no início representa um desafio contínuo devido à semelhança dos sintomas com outros transtornos neurológicos. O diagnóstico depende de avaliações clínicas detalhadas, levantamento do histórico de vida e aplicação de testes neuropsicológicos. Exames modernos de imagem auxiliam no descarte de outras causas para a deterioração neurológica.

A identificação correta evita erros graves de conduta terapêutica. Indivíduos diagnosticados com corpos de Lewy possuem sensibilidade perigosa a determinados medicamentos antipsicóticos comuns, substâncias que podem desencadear rigidez muscular aguda e acelerar o declínio funcional.

A medicina ainda não conta com tratamentos capazes de reverter a destruição celular. O acompanhamento multidisciplinar se concentra em abrandar os sintomas para manter a dignidade do paciente:

medicamentos inibidores da colinesterase para atenuar as falhas de atenção e reduzir a frequência de alucinações;

fisioterapia contínua para preservar a mobilidade articular, treinar a marcha segura e diminuir o perigo de quedas;

acompanhamento fonoaudiológico para proteger a capacidade de comunicação e evitar episódios de engasgo com alimentos;

terapia ocupacional para reorganizar o espaço da residência e manter as atividades cotidianas acessíveis pelo maior tempo possível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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