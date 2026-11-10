Nasa busca novos astronautas para viver em base lunar e viajar a Marte

A Nasa abriu inscrições para a formação de sua próxima turma de astronautas. O grupo selecionado atuará no retorno dos Estados Unidos à Lua, na construção da Base Lunar e na preparação para as primeiras missões tripuladas a Marte.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os futuros astronautas passarão por treinamento para operar na superfície lunar e viver fora da Terra. Cidadãos americanos interessados podem submeter a inscrição completa até as 23h59 (horário do leste dos EUA) de quinta-feira, 3 de dezembro, por meio do endereço: https://go.nasa.gov/3WyvlQi.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
Os planos da Nasa para mandar humanos à Lua pela primeira vez em 50 anos em 2026
-
-
Teste de módulo da Artemis III abrirá caminho para pousos na Lua
A seleção final deve ocorrer no término de 2027, quando iniciará o treinamento dos candidatos. No processo seletivo anterior, aberto em 2024, a agência recebeu mais de 8.000 inscrições e escolheu 10 profissionais em 2025, grupo que conclui dois anos de instrução.
Desde a década de 1960, a instituição selecionou 370 indivíduos para compor missões espaciais. O corpo conta hoje com 32 astronautas em atividade, número que receberá o reforço dos novos membros para estudos de atividades extraveiculares e geologia lunar.
Critérios de escolaridade e formação
O processo exige cidadania americana e diploma de mestrado em área STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), englobando engenharia, ciências biológicas, ciências físicas ou computação. O critério de mestrado aceita cumprimento alternativo por:
-
dois anos de estudos concluídos em doutorado nas áreas técnicas citadas;
-
conclusão de graduação em Medicina, Medicina Osteopática, Assistente Médico, Doutorado em Enfermagem, Enfermeiro de Família ou área correlata;
-
frequência ou formação em Escola de Pilotos de Teste reconhecida nacionalmente até julho de 2027, exigindo bacharelado em STEM caso essa seja a formação técnica avançada exclusiva.
O candidato precisa comprovar três anos de atividade profissional correspondente após o término da formação acadêmica. Médicos podem utilizar a residência médica para validar a experiência, desde que completem o período até julho de 2027.
Requisitos para pilotos
Para pilotos, a comprovação de experiência prática exige o cumprimento de horas de voo divididas por categorias de comando:
-
aeronaves a jato de alto desempenho: 750 horas de voo como piloto em comando;
-
outras aeronaves de asa fixa: 1.500 horas no total, com 750 horas na condição de piloto em comando;
-
aeronave de asa rotativa: 1.000 horas registradas, com 300 horas como piloto em comando.
Os candidatos a astronauta precisam obter aprovação no exame físico de longa duração da NASA para voos espaciais e apresentar fortes habilidades de liderança, trabalho em equipe e comunicação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde 'Você está sendo anestesiado para ficar 9 horas por dia no celular': o que diz o especialista digital Ronaldo Lemos sobre a captura da nossa atenção
- Ciência e Saúde Órbita de estrela ajuda a investigar buraco negro no centro da Via Láctea
- Ciência e Saúde As aves comedoras de crianças que moldaram nossa evolução na Idade da Pedra