Nasa busca novos astronautas para viver em base lunar e viajar a Marte

A agência espacial Nasa seleciona próxima turma de astronautas para futuras missões à Lua e a Marte - (crédito: Nasa/Helen Arase Vargas)

A Nasa abriu inscrições para a formação de sua próxima turma de astronautas. O grupo selecionado atuará no retorno dos Estados Unidos à Lua, na construção da Base Lunar e na preparação para as primeiras missões tripuladas a Marte.

Os futuros astronautas passarão por treinamento para operar na superfície lunar e viver fora da Terra. Cidadãos americanos interessados podem submeter a inscrição completa até as 23h59 (horário do leste dos EUA) de quinta-feira, 3 de dezembro, por meio do endereço: https://go.nasa.gov/3WyvlQi.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A seleção final deve ocorrer no término de 2027, quando iniciará o treinamento dos candidatos. No processo seletivo anterior, aberto em 2024, a agência recebeu mais de 8.000 inscrições e escolheu 10 profissionais em 2025, grupo que conclui dois anos de instrução.

Desde a década de 1960, a instituição selecionou 370 indivíduos para compor missões espaciais. O corpo conta hoje com 32 astronautas em atividade, número que receberá o reforço dos novos membros para estudos de atividades extraveiculares e geologia lunar.

Critérios de escolaridade e formação

O processo exige cidadania americana e diploma de mestrado em área STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), englobando engenharia, ciências biológicas, ciências físicas ou computação. O critério de mestrado aceita cumprimento alternativo por:

dois anos de estudos concluídos em doutorado nas áreas técnicas citadas;

conclusão de graduação em Medicina, Medicina Osteopática, Assistente Médico, Doutorado em Enfermagem, Enfermeiro de Família ou área correlata;

frequência ou formação em Escola de Pilotos de Teste reconhecida nacionalmente até julho de 2027, exigindo bacharelado em STEM caso essa seja a formação técnica avançada exclusiva.

O candidato precisa comprovar três anos de atividade profissional correspondente após o término da formação acadêmica. Médicos podem utilizar a residência médica para validar a experiência, desde que completem o período até julho de 2027.

Requisitos para pilotos

Para pilotos, a comprovação de experiência prática exige o cumprimento de horas de voo divididas por categorias de comando:

aeronaves a jato de alto desempenho: 750 horas de voo como piloto em comando;

outras aeronaves de asa fixa: 1.500 horas no total, com 750 horas na condição de piloto em comando;

aeronave de asa rotativa: 1.000 horas registradas, com 300 horas como piloto em comando.

Os candidatos a astronauta precisam obter aprovação no exame físico de longa duração da NASA para voos espaciais e apresentar fortes habilidades de liderança, trabalho em equipe e comunicação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.