Nasa apresenta tripulação da missão Artemis III com astronauta europeu

A Agência Espacial Norte-americana (Nasa), anunciou, na tarde desta terça-feira (9/6), os quatro tripulantes da Artemis III, são eles: Randy Bresnik, Andre Douglas, Frank Rubio e, pela primeira vez, um astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA), Luca Parmitano. Além disso, o administrador da instituição, Jared Isaacman, comentou sobre detalhes da missão de duas semanas que realizará uma série de testes em órbita terrestre em 2027 e celebrou a criação da "primeira frota estelar da Terra".

"Desejamos-lhe boa sorte na jornada que se avizinha. Vocês carregam consigo a chama da exploração transmitida por gerações passadas, a confiança desta agência, o apoio desta nação e os sonhos de milhões que estarão torcendo por você", disse Isaacman, durante o evento no Centro Espacial Johnson, em Houston.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o evento, o astronauta estadunidense Bob Hines foi nomeado membro reserva da tripulação. A equipe começa de imediato o treinamento nos sistemas da espaçonave Orion, além de auxiliar no desenvolvimento e nas operações de teste dos módulos de pouso da Blue Origin e da SpaceX.

"Hoje damos mais um passo ousado no retorno da humanidade à Lua, construindo sobre a base extraordinária estabelecida pelos astronautas da Artemis II", disse Jared Isaacman. "Suas conquistas reacenderam o entusiasmo global pela exploração espacial. Agora, eles passam o bastão para a equipe da Artemis III: Randy, Luca, Frank e Andre. A Artemis III demonstrará o poder da inovação americana e da parceria internacional, enquanto testamos operações complexas de encontro e acoplamento e avançamos nas tecnologias que um dia nos levarão mais fundo no sistema solar."

Preparativos

Durante os próximos meses, os engenheiros conectarão os módulos de tripulação e de serviço da Orion e integrarão o sistema de acoplamento da espaçonave, que voará pela primeira vez. Os testes do escudo térmico continuam, com blocos individuais passando por inspeções ultrassônicas e sendo instalados na estrutura do escudo térmico.

Diferente da missão dos astronautas da Artemis II, que orbitaram a Lua de forma bem-sucedida, a tripulação da Artemis III permanecerá próxima da Terra. Eles testarão os procedimentos de acoplamento e os sistemas de suporte à vida para os dois módulos de pouso que disputam o contrato Artemis IV, o Blue Moon, da Blue Origin, e o Human Landing System, da SpaceX.

Enquanto isso, a Blue Origin está desenvolvendo uma versão lunar tripulada de seu módulo de pouso; e a SpaceX ,criando uma versão lunar tripulada da espaçonave Starship. Ambas as empresas estão construindo protótipos para a missão Artemis III. A Nasa está oferecendo suporte prático a ambas as empresas fornecedoras de módulos de pouso durante as fases de projeto, desenvolvimento, testes e avaliação, inclusive, compartilhando a experiência e as capacidades da agência adquiridas em missões anteriores.



