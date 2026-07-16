Teste de módulo da Artemis III abrirá caminho para pousos na Lua

Missão Artemis quer levar a humanidade de volta ao nosso satélite - (crédito: Divulgação/Nasa)

A Nasa realizará em 2027 a missão Artemis III, uma demonstração para que equipes na Terra e em órbita pratiquem operações de acoplamento entre a espaçonave Orion e sistemas comerciais de pouso. A iniciativa ocorrerá um ano antes do previsto retorno de astronautas à superfície da Lua, em 2028.

Os dados coletados na Artemis III, junto com futuras missões não tripuladas, visam garantir a segurança dos astronautas e o sucesso das operações de pouso lunar.

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Para a missão, a SpaceX e a Blue Origin lançarão protótipos de seus módulos de pouso. A tripulação da Artemis III, por sua vez, será enviada à órbita terrestre baixa na espaçonave Orion, a bordo de um foguete SLS (Space Launch System) da NASA.

Protótipos em teste

As duas empresas adotaram abordagens distintas para a missão. A SpaceX planeja usar a Starship Versão 3, com um sistema de acoplamento instalado na parte frontal da espaçonave de 52 metros. Os astronautas, no entanto, não entrarão no módulo durante os testes.

Já o módulo de teste Blue Moon, da Blue Origin, será baseado na arquitetura do seu módulo tripulado Mark 2. Até dois tripulantes, vestindo trajes de sobrevivência da Orion, entrarão no protótipo para avaliações. O veículo também levará um simulador de massa de traje espacial para coletar dados do ambiente interno da cabine.

“Cada fornecedor de sistemas de pouso humano adotou uma abordagem diferente”, disse Steve Creech, gerente do programa no Centro de Voos Espaciais Marshall da Nasa.

Operação em órbita

A Artemis III envolverá o lançamento de três dos foguetes mais potentes do mundo em um curto período, testando equipes e instalações em solo. A missão exigirá duas manobras separadas de encontro e acoplamento entre a Orion e os módulos de teste.

“Será uma operação altamente coreografada, com uma sequência de lançamento complexa”, afirmou Jeremy Parsons, gerente do programa Artemis. “A missão de demonstração preparará o terreno para o nosso próximo grande salto”.

O protótipo da Blue Origin será lançado primeiro e poderá permanecer em órbita por até 30 dias para verificações. Em seguida, a NASA lançará a Orion com a tripulação. Por fim, a SpaceX lançará seu protótipo Starship para a segunda fase de testes de acoplamento.

Durante as manobras, a Orion atuará como a espaçonave perseguidora. A acoplagem com o módulo Blue Moon será lateral, enquanto a conexão com a Starship ocorrerá de forma frontal. Os testes permitirão avaliar a interoperabilidade de hardware e software entre os veículos.

Por meio do programa Artemis, a NASA enviará astronautas para explorar a Lua em busca de descobertas científicas, benefícios econômicos e para construir as bases para as primeiras missões tripuladas a Marte.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.