Nasa anuncia tripulação da missão Artemis III

A Nasa anunciou, nesta terça-feira (9/6), a tripulação escolhida para a missão Artemis III. A previsão para o lançamento da operação, considerada uma das mais complexas da nova fase de explorações na Lua.
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A tripulação será composta por Andre Douglas, coronel Frank Rubio, Luca Parmitano e Randy Bresnik. Os nomes foram revelados em coletiva de imprensa concedida no Nasa Johnson Space Center, em Houston, no Texas (EUA). A Artemis III faz parte do processo de ampliação da presença humana na Lua para o desenvolvimento de tecnologias que permitam viagens tripuladas a Marte.
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O comandante será Bresnik. O piloto será Parmitano, da Itália. Os especialistas em missão serão Andre Douglas e coronel Frank Rubio. Bob Heinz, astronauta, será parte da tripulação reserva. A missão deve ocorrer no segundo semestre de 2027.
Os principais objetivos serão testar capacidades de encontro e acoplagem com aterrissadores comerciais em órbita baixa da Terra. A questão é fundamental para operações futuras do programa na Lua.
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