A microbiota intestinal é formada por milhares de espécies de vírus, bactérias e fungos - (crédito: PNLNL/Flickr/Divulgação )

Alterações na atividade de bactérias intestinais encontradas nos superidosos — pessoas que ultrapassaram os 100 anos — podem ajudar a preservar a saúde metabólica na velhice. A descoberta é de um estudo da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, publicado na revista Cell Metabolism. Feita em camundongos, a pesquisa sugere que algumas mudanças na microbiota durante o envelhecimento podem não ser sinais de deterioração do organismo. Em determinadas circunstâncias, é possível que se trate de respostas adaptativas que ajudam a preservar funções importantes.

Os pesquisadores investigaram a atuação de uma enzima produzida por bactérias intestinais, chamada hidrolase de sais biliares (BSH). Ela modifica os ácidos biliares, substâncias produzidas pelo fígado que auxiliam na digestão de gorduras, mas também participam da regulação do metabolismo, da inflamação e do relógio biológico.

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Inicialmente, a equipe observou que camundongos idosos apresentavam maior atividade dessa enzima. Depois, analisou dados de 280 pessoas: 48 adultos jovens, 107 adultos mais velhos e 125 centenários. Os participantes com mais de 100 anos mostraram maiores proporções de determinados ácidos biliares modificados e maior abundância de um gene associado à atividade da BSH em comparação com os adultos mais velhos.

Experimento

Para verificar se essa função poderia trazer benefícios, os cientistas modificaram geneticamente uma bactéria naturalmente encontrada no intestino para que produzisse continuamente a enzima. O microrganismo foi introduzido em camundongos de 82 semanas, considerados idosos. Cerca de 20 semanas depois, os animais tratados apresentaram melhora significativa na sensibilidade à insulina e na tolerância à glicose. Após 32 semanas, também foram observadas mudanças compatíveis com menor peso e quantidade de gordura corporal, além de mais massa magra.

Segundo Amir Zarrinpar, autor senior do estudo e professor de medicina da universidade, os resultados indicam que nem todas as mudanças na microbiota associadas à idade são prejudiciais. Os cientistas ressaltam, porém, que os resultados não demonstram que essas bactérias sejam responsáveis pela longevidade dos centenários nem que a intervenção possa prolongar a vida humana. Ainda serão necessários estudos clínicos para avaliar a segurança e a eficácia da estratégia em pessoas.