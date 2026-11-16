O Flamengo lança água mineral em copos de 200 ml sem gás, produzida pela Nova Água Mantiqueira da Serra, visando a hidratação dos torcedores - (crédito: Divulgação)

O Flamengo amplia a presença no mercado de bebidas com o lançamento de uma linha licenciada de água mineral. O produto conta com a chancela da Nova Água Mantiqueira da Serra Ltda, empresa com 36 anos de atuação e especializada em terceirização e produção de marca própria. A novidade busca aproximar o clube da rotina dos torcedores fora dos dias de jogos.

O item chega ao mercado em diferentes opções de embalagem:

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versões de 510 ml, com e sem gás;

garrafas de 1,5 litro, com e sem gás;

copos de 200 ml sem gás.

Captação e diferenciais do produto

A água tem origem em uma fonte natural na Serra da Mantiqueira, localizada em uma área de 958 hectares de mata nativa preservada. A fabricante acompanha todas as etapas, desde a captação até o envase, ressaltando a pureza como elemento central.

O produto apresenta 2,60 mg de sódio por litro. Essa quantidade representa o menor índice apurado entre as 22 maiores marcas do mercado nacional comparadas pela empresa parceira.

Distribuição para atletas e formação de base

O contrato estabelece uma bonificação mensal de 20 mil copos de água mineral. A quantidade atende às necessidades do centro de treinamento, da Escolinha do Zico e das partidas oficiais do clube, servindo para hidratar os jogadores em campo.

“A água mineral é um produto universal, que todo mundo consome, faz parte da rotina das pessoas, e é justamente essa presença no dia a dia que buscamos com o licenciamento. A parceria aproxima ainda mais o Flamengo dos torcedores e também contribui para as atividades esportivas do clube”, afirma Ricardo Hinrichsen, CMO do Flamengo.

Para a Nova Água Mantiqueira da Serra, a união possibilita atuar no segmento de itens licenciados e expande a visibilidade nacional da marca. “Estamos levando ao torcedor um produto que reúne a pureza da nossa fonte e o cuidado que temos em todas as etapas de produção. Além disso, o lançamento acontece em um momento favorável para o setor, já que, entre outubro e março, as temperaturas mais altas impulsionam as vendas de água mineral”, afirma Antônio José Vieira, presidente da Nova Água Mantiqueira da Serra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.