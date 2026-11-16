O motorista estava embriagado quando atropelou mãe e filha que estavam na calçada - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na tarde desta segunda-feira (16/11), um motorista atropelou uma mulher e uma criança na QNP 5, em Ceilândia. Após atingir a mãe e filha, ele fugiu do local, colidiu contra um poste e foi preso por militares do 10° Batalhão da Polícia Militar. As pedestres foram encaminhadas ao hospital; a criança com sinais de traumatismo cranioencefálico e escoriações na lombar. Por sua vez, a mulher queixava-se de dores no quadril.

Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada por volta das 12h38 por populares que presenciaram o atropelamento. As vítimas foram encontradas conscientes e orientadas. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Correio, mostram que mãe e filha estavam em cima da calçada quando o motorista invadiu o espaço, atropelou as duas e fugiu do local.

Leia também: Pedestre morre atropelada ao tentar atravessar o Eixão Norte

Os militares realizaram protocolos de atendimento de trauma e constataram diversas lesões nas duas pessoas. Segundo o CBMDF, a criança, por volta de sete anos, apresentava um quadro de traumatismo cranioencefálico e escoriações na região lombar, enquanto a mãe queixava-se de dores na região do quadril. Elas foram transportadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Depois de atingir as pedestres, o motorista fugiu do local. Entretanto, colidiu contra um poste poucos metros depois, na QNP 9, quadra do P Norte. Segundo a PMDF, após a batida, o suspeito fugiu a pé em direção à via VC-311.

Leia também: Suspeitos de furtar sete motos em 50 dias na Asa Sul são presos pela polícia

Por conta da descrição fornecida por testemunhas, os policiais conseguiram localizar o suspeito. Durante a abordagem, o motorista se recusou a se identificar e a realizar o teste do bafômetro. Entretanto, testemunhas relataram que o homem estava visivelmente alterado

O carro foi apreendido e conduzido, junto ao homem, à 15ª DP. Na delegacia. O suspeito — com uma longa ficha criminal envolvendo crimes de uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação — agiu de forma agressiva contra os policiais.



Segundo a PMDF, por conta do comportamento agressivo, foi necessário o “uso seletivo da força”, para conter o suspeito. Ele, então, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames confirmaram o estado de embriaguez.