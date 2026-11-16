Falta de fibras estimula bactérias a "comerem" o intestino, diz estudo

A alimentação pode mudar não apenas quais bactérias vivem no intestino, mas também o que elas consomem e quais substâncias produzem. Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, identificou que a falta de fibras pode levar microrganismos intestinais a recorrer ao muco que reveste as paredes do órgão como fonte de alimento. Esse processo pode favorecer a produção de compostos potencialmente prejudiciais ao organismo.

Os resultados também apontam que proteínas vegetais de difícil digestão desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio intestinal. Em conjunto com as fibras, elas ajudam a direcionar a atividade das bactérias para a produção de substâncias associadas a benefícios para a saúde.

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Os estudos foram publicados nas revistas científicas PNAS e Nature Metabolism e tiveram como líderes os biólogos moleculares Jenna AbuSalim e Joshua Rabinowitz. As pesquisas investigaram como componentes da alimentação interferem na produção de metabólitos — substâncias resultantes de processos químicos do organismo — e sua relação com a saúde.

Em experimentos com camundongos, os pesquisadores observaram que, quando as fibras disponíveis acabam, as bactérias podem passar a consumir o muco que protege as paredes intestinais. A mudança na fonte de alimento também altera os compostos liberados pelos microrganismos, com potencial para efeitos negativos no corpo.

A investigação identificou, por outro lado, que determinados nutrientes de origem vegetal ajudam a evitar esse desequilíbrio. Além das fibras, os cientistas analisaram proteínas vegetais que resistem à digestão e chegam ao intestino, chamadas de proteins imitating fiber (Prif), ou proteínas que imitam fibras.

Esses componentes influenciam a produção de metabólitos fenólicos, substâncias formadas durante a digestão de determinados aminoácidos pelas bactérias intestinais. Os pesquisadores verificaram que tanto as fibras quanto as proteínas Prif alteram a proporção desses compostos, favorecendo os derivados da fenilalanina, associados a efeitos benéficos, em vez daqueles produzidos a partir da tirosina, considerados prejudiciais.

"Os estudos mostraram que tanto as fibras quanto as proteínas vegetais indigeríveis, que chamamos de proteínas que imitam fibras, alteram o equilíbrio dos metabólitos fenólicos, afastando-o do tipo prejudicial produzido a partir da tirosina e aproximando-o da variedade benéfica derivada da fenilalanina", explicou Jenna AbuSalim.

Para a pesquisadora, essas proteínas podem representar uma nova categoria de nutrientes capazes de influenciar a composição da microbiota intestinal e a saúde metabólica. A descoberta abre caminho, inclusive, para que informações sobre a quantidade desses componentes sejam incorporadas aos rótulos de alimentos, assim como já ocorre com as fibras.

Origem das substâncias

Outra descoberta dos trabalhos questiona uma ideia até então difundida sobre a origem de determinados compostos relacionados à saúde. Os cientistas identificaram que algumas substâncias consideradas produtos exclusivos das bactérias intestinais também podem ser produzidas por células de outras partes do corpo.

Entre os exemplos estão o indol-3-lactato e o indol-3-acetato. Experimentos com células de camundongos, ratos e seres humanos indicaram que esses compostos podem surgir de processos metabólicos que ocorrem fora do intestino.

A constatação amplia a compreensão sobre a participação da microbiota na saúde. Embora as bactérias intestinais sejam importantes para a produção de substâncias que circulam pelo organismo, elas não são necessariamente a única fonte desses compostos.

Para Joshua Rabinowitz, entender a relação entre alimentação e atividade dos microrganismos é fundamental para desenvolver tratamentos e orientar estratégias de prevenção de doenças. "Há um interesse crescente em diferentes áreas da medicina em manipular o microbioma humano ou utilizar seus próprios produtos metabólicos como terapia", afirmou o pesquisador. Segundo ele, compreender quais componentes da dieta controlam a produção dessas substâncias pode ajudar a desenvolver intervenções mais eficazes.

Os cientistas pretendem aprofundar as investigações sobre como mudanças na alimentação alteram a produção de metabólitos em seres humanos ao longo do tempo. Também querem entender melhor como células de outras regiões do corpo produzem os compostos analisados.

Uma compreensão mais detalhada dessas relações poderá ajudar médicos e nutricionistas a orientar mudanças alimentares e desenvolver estratégias de prevenção e tratamento de doenças.