Em meio à reta final da COP31, em Antália, na Turquia, esta quarta-feira (18/11) foi dia de reuniões a portas fechadas e impasses sobre financiamento climático, transição energética e cortes de emissões. Faltando dois dias para o encerramento, quase 200 países ainda tentam chegar a um acordo sobre os termos do documento final.

Entre os principais pontos de divergência estão o financiamento dos países desenvolvidos para as nações em desenvolvimento, o afastamento dos combustíveis fósseis e a proposta de ampliar a participação da eletricidade no consumo final de energia mundial. Também está em discussão o chamado overshoot, que se refere à ultrapassagem temporária do limite de aquecimento global de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais.

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O cenário de impasse foi confirmado por André Ferreti, gerente sEnior de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN). Segundo ele, as delegações passaram o dia reunidas internamente, com pouca movimentação pública na conferência. Diante das divergências, as discussões foram levadas aos ministros, que participam da segunda semana de negociações para tentar construir consensos.

Com a proximidade do encerramento da conferência, a presidência da COP31 intensificou as articulações entre as delegações. Uma das iniciativas foi a convocação de uma reunião ministerial denominada “Divan”. A proposta foi reunir representantes de alto nível para discutir diretamente as possibilidades de consenso e identificar quais pontos poderiam ser negociados. A preocupação era evitar que as divergências impedissem a construção de um documento final.

O grupo árabe e a Rússia haviam rejeitado o primeiro esboço da decisão política. O texto ainda precisava passar por ajustes, especialmente nos trechos relacionados aos combustíveis fósseis, financiamento e eletrificação.

Um dos debates mais controversos envolve o futuro do petróleo, do carvão e do gás natural. Durante a conferência, o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Haitham Al Ghais, defendeu a participação dos combustíveis fósseis no processo de eletrificação mundial. “Embora a eletrificação seja uma parte central do nosso futuro energético, é importante lembrar que ela também depende fortemente do petróleo”, declarou.

A Turquia também apresentou uma proposta para elevar a participação da eletricidade no consumo final de energia global de, aproximadamente, 20% para 35% até 2035. Até quarta-feira, 75 países haviam manifestado apoio à iniciativa.

Igualdade de gênero

Outro tema central é o financiamento climático. Países em desenvolvimento cobram mais recursos das nações industrializadas para enfrentar impactos como secas, enchentes e ondas de calor. A falta de financiamento é um dos principais obstáculos à implementação de medidas de adaptação, especialmente nas regiões mais vulneráveis.

A agenda também incluiu debates sobre igualdade de gênero e justiça climática. Em encontro ministerial, representantes discutiram a participação de mulheres e meninas na construção de políticas de transição energética socialmente justas, além dos avanços da Parceria para Transições Justas Sensíveis a Gênero e Ação Climática, criada durante a COP28. O Plano de Ação de Gênero de Belém também esteve em pauta.

O Brasil também marcou presença, nesta quarta, com a participação do Dia da Cultura na COP31 encerrando sua agenda na conferência com três debates sobre cultura e mudanças climáticas. A ministra Margareth Menezes destacou o papel da cultura na transformação social: “A cultura sempre foi ferramenta de transformações”. E apresentou iniciativas brasileiras para fortalecer a agenda climática.

A quarta-feira marcou ainda o início do processo do segundo Balanço Global do Acordo de Paris, mecanismo que avalia os esforços dos países para cumprir as metas climáticas estabelecidas em 2015. A análise considera a redução das emissões, a adaptação às mudanças climáticas e o financiamento destinado aos países em desenvolvimento.

O primeiro balanço, concluído em 2023, durante a COP28, em Dubai, apontou a necessidade de acelerar a transição para longe dos combustíveis fósseis. O novo ciclo deverá avaliar os avanços desde então e identificar medidas que precisam ser ampliadas. O processo terá duração de dois anos, com conclusão prevista para a COP33, em 2028.

O secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, Simon Stiell, destacou a importância da avaliação. “Em última análise, não se trata apenas de textos negociados. Trata-se do ar que respiramos, do trabalho que fazemos e dos lugares que amamos”, afirmou.

Com 21 itens da agenda oficial ainda pendentes, segundo comunicado da presidência da COP31, esta quinta-feira (19), penúltimo dia da conferência, será decisiva para o avanço das negociações. A expectativa é de que os ministros consigam superar as divergências e construir consensos para viabilizar um acordo até sexta-feira (20), data prevista para o encerramento do encontro.

Estagiária sob supervisão de Marcelo Abreu

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