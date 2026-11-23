Um adoçante bastante utilizado por quem deseja reduzir o consumo de açúcar pode estar relacionado a um maior risco de acidente vascular cerebral (AVC). É o que indica uma pesquisa publicada no periódico científico The International Journal of Molecular Sciences, que encontrou uma associação entre níveis elevados de eritritol no sangue e a probabilidade de desenvolver a condição.

O estudo, conduzido por pesquisadores da China, identificou que pessoas com predisposição genética a apresentar maiores concentrações da substância na circulação sanguínea tinham quase 25% mais chances de sofrer um AVC isquêmico, tipo causado pela obstrução de uma artéria que leva sangue ao cérebro.

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Os pesquisadores ressaltam, entretanto, que o resultado não significa que consumir eritritol necessariamente provoque um AVC. A análise investigou a relação entre a quantidade da substância presente no sangue e o risco da doença, sem demonstrar que o adoçante seja a causa direta do problema.

O eritritol é um adoçante usado como alternativa ao açúcar convencional. Tem sabor doce semelhante ao da sacarose, mas fornece poucas calorias e não provoca aumentos significativos da insulina. Também pode ser encontrado naturalmente em alimentos como peras e uvas. O próprio organismo produz pequenas quantidades da substância a partir da glicose.

Popular desde a década de 1990, o composto passou a ser utilizado em diferentes produtos com baixo teor calórico. Apesar da ampla presença na alimentação, seus efeitos sobre a saúde a longo prazo ainda não são completamente conhecidos.

O que as pesquisas descobriram

O trabalho mais recente utilizou uma técnica chamada randomização mendeliana, que analisa informações genéticas para investigar possíveis relações de causa e efeito entre determinadas características. Com isso, os cientistas buscaram ir além de uma associação observada entre duas condições.

Além da relação com o AVC, os pesquisadores identificaram possíveis mecanismos biológicos que ajudariam a explicar essa ligação. Entre eles estão processos inflamatórios, danos aos vasos sanguíneos e estresse oxidativo, situação em que há um desequilíbrio entre moléculas que podem danificar as células e as defesas naturais do organismo.

Três genes — MMP9, TLR4 e HIF1A — também apareceram repetidamente nas análises e foram apontados como possíveis participantes desses processos.

Os resultados se aproximam de outras pesquisas que já levantavam dúvidas sobre a segurança do adoçante. Em 2023, um estudo com mais de 2 mil adultos nos Estados Unidos identificou que pessoas com maiores concentrações de eritritol no sangue tinham quase o dobro do risco de sofrer eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC, durante um acompanhamento de três anos.

Outro experimento, realizado com oito voluntários saudáveis, observou que a ingestão de 30 gramas de eritritol provocou um aumento de aproximadamente mil vezes na concentração da substância no sangue. Os níveis permaneceram elevados por mais de dois dias.

Em 2024, uma pesquisa com 20 voluntários também encontrou alterações após o consumo do adoçante. Os participantes que ingeriram eritritol apresentaram aumento expressivo da concentração da substância no sangue e maior reatividade das plaquetas, células responsáveis por ajudar na coagulação.

Quando ficam mais reativas, as plaquetas podem favorecer a formação de coágulos. Caso um desses coágulos bloqueie a passagem de sangue para o cérebro, pode ocorrer um AVC isquêmico.

Estudos ainda investigam os efeitos do adoçante

As suspeitas também foram investigadas em laboratório. Em 2025, pesquisadores da Universidade do Colorado, em Boulder, nos Estados Unidos, observaram que o eritritol poderia prejudicar células que compõem a barreira hematoencefálica, estrutura que protege o cérebro contra substâncias potencialmente prejudiciais presentes no sangue.

Na ocasião, o fisiologista Auburn Berry explicou que alterações nos vasos sanguíneos e na capacidade do organismo de dissolver coágulos podem contribuir para o risco de AVC.

Outro estudo genético, publicado em 2025 e realizado com 8.167 pessoas de origem europeia, encontrou resultados semelhantes. A pesquisa identificou que indivíduos com predisposição genética a níveis mais elevados de eritritol tinham uma probabilidade quase 16% maior de sofrer um AVC isquêmico e 8% maior de desenvolver doença arterial coronariana, que afeta as artérias responsáveis por levar sangue ao coração.

Apesar dos resultados acumulados, os cientistas fazem uma ressalva: a concentração de eritritol no sangue não depende exclusivamente da alimentação. O organismo também produz a substância naturalmente, e fatores relacionados ao metabolismo e ao funcionamento dos rins podem influenciar esses níveis.

Por isso, ainda não é possível afirmar que o consumo do adoçante seja responsável pelo aumento do risco cardiovascular. Em 2025, o fisiologista Christopher DeSouza defendeu que as pessoas acompanhem o consumo de adoçantes não nutritivos, como o eritritol, enquanto novas pesquisas investigam seus efeitos.

Um ensaio clínico conduzido pela Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos, busca avançar nessa investigação. Os participantes vão consumir bebidas adoçadas com eritritol e aspartame durante duas semanas cada. Depois, os pesquisadores vão avaliar possíveis alterações nas plaquetas e nos indicadores de inflamação dos vasos sanguíneos.

A expectativa é que o experimento ajude a esclarecer se o consumo do eritritol provoca mudanças no organismo que possam favorecer problemas cardiovasculares. Até que existam resultados mais conclusivos, a relação entre o adoçante e o risco de AVC permanece sob investigação.