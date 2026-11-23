Modelo 3D de um poxvírus em corte transversal, ilustrando o núcleo viral e suas proteínas estudadas por pesquisadores - (crédito: Benoît Arragain/ISTA)

A varíola causou mais de 300 milhões de mortes e vitimou cerca de 30% dos infectados antes de sua erradicação em 1980 pela Organização Mundial da Saúde. O controle definitivo ocorreu por meio de vacinação global com o vírus da vacínia. Os poxvírus ainda representam ameaça à saúde humana e animal, com surtos recentes no Brasil, Tailândia e Áustria, além de registros persistentes em nações africanas.

Cientistas utilizam o vírus da vacínia para investigar variantes ativas com segurança, incluindo o mpox e a dermatite nodular contagiosa, que afeta o gado. Um estudo do Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria (ISTA), publicado na revista Nature, revelou o funcionamento interno do núcleo desse patógeno.

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Estrutura interna e infecção acelerada

Com formato de tijolo, o vírus carrega uma cápsula resistente protetora. Florian Schur, professor do ISTA, explica: “no centro do poxvírus, que tem formato de tijolo, encontra-se uma cápsula resistente e protetora chamada núcleo viral. Os poxvírus usam esse núcleo como um ‘kit inicial’ autossuficiente para a infecção.”

Ao atingir a célula hospedeira, a cápsula aciona maquinários moleculares para copiar genes virais em moléculas mensageiras de mRNA. As instruções saem por portais na parede do núcleo e induzem a célula a produzir proteínas do próprio vírus, mantendo o DNA protegido até o rompimento posterior da cápsula.

Sistema de produção e distribuição

A equipe do ISTA identificou estruturas tridimensionais detalhadas de dois itens fundamentais do núcleo viral:

a RNA polimerase viral, responsável por fabricar as mensagens genéticas;

o complexo de portais rígidos na parede, encarregado de exportar os dados para a célula.

Testes anteriores em tubo de ensaio mostravam a RNA polimerase como unidade isolada. A nova análise comprovou que o núcleo armazena essas máquinas em pares conectados em modo de espera. Quase metade permanece ancorada ao DNA viral por outras proteínas, prontas para atuação imediata. Na célula, interruptores separam os pares para iniciar a transcrição.

A investigação esclareceu a arquitetura dos portais de saída, observados há mais de duas décadas por microscopia eletrônica sem compreensão detalhada. O mapeamento oferece alvos para criar medicamentos antivirais e aprimora a manipulação de poxvírus para terapias contra o câncer.

Para registrar o interior do núcleo em estado quase nativo, os pesquisadores congelaram as estruturas instantaneamente e aplicaram a tomografia crioeletrônica, técnica comparável a uma tomografia computadorizada hospitalar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.