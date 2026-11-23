Cientistas desvendam processo biológico do teixo para baratear a produção de taxol, medicamento essencial contra o câncer - (crédito: Feiyan Liang/University of Copenhagen)

O aumento global nos diagnósticos de câncer motivou cientistas a desvendar o processo biológico natural de fabricação do taxol, também chamado de paclitaxel. O objetivo principal da iniciativa é baratear os custos e aumentar a eficiência na produção desse medicamento no futuro.

O fármaco atua no combate ao câncer de mama, câncer de ovário e câncer de pulmão. A fabricação atual decorre de um processo demorado, que extrai compostos vegetais da casca da árvore teixo e os transforma no princípio ativo por meio de etapas químicas complexas.

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Esse método tradicional torna o produto final um dos remédios mais caros disponíveis na medicina. Segundo o professor Sotirios Kampranis, do Departamento de Ciências Vegetais e Ambientais, entender a biossíntese da substância é essencial para tornar os tratamentos acessíveis aos pacientes do mundo inteiro.

Criação do modelo biológico

O estudo publicado na revista Nature Chemical Biology estabeleceu um manual completo que descreve a rota biológica utilizada pelas plantas. Os pesquisadores testaram diversas hipóteses até estruturar uma receita aplicável à fabricação em plantas, leveduras e outros sistemas biológicos.

Durante os experimentos, os cientistas retiraram genes responsáveis pela síntese do composto no teixo e os inseriram na espécie de tabaco Nicotiana benthamiana. A planta cresce rapidamente, facilitando o manejo genético e oferecendo o mesmo ambiente celular observado no teixo original.

O pesquisador de pós-doutorado Zhen Fan explicou que a equipe introduziu mais de vinte genes na planta receptora para reproduzir cada etapa. O resultado comprovou que o tabaco sintetiza o taxol em volumes similares aos obtidos na própria casca da árvore.

Desafios e aplicações futuras

Para viabilizar o cultivo em larga escala dentro de estufas industriais, os cientistas precisam integrar os genes do teixo de forma estável na carga genética do tabaco. Esse processo evitará a necessidade de reinserir o material a cada nova safra.

A formulação descrita abre frentes para diferentes plataformas produtivas, incluindo o cultivo de células de levedura fermentadas. O modelo serve de base para que grupos de pesquisa desenvolvam métodos novos de fabricação.

Kampranis apontou que, embora hospitais na Dinamarca não dependam de fármacos de baixo custo, o fornecimento econômico é crucial em nações com menos recursos financeiros, tornando terapias oncológicas mais viáveis em escala global.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.