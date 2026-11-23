O aumento global nos diagnósticos de câncer motivou cientistas a desvendar o processo biológico natural de fabricação do taxol, também chamado de paclitaxel. O objetivo principal da iniciativa é baratear os custos e aumentar a eficiência na produção desse medicamento no futuro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O fármaco atua no combate ao câncer de mama, câncer de ovário e câncer de pulmão. A fabricação atual decorre de um processo demorado, que extrai compostos vegetais da casca da árvore teixo e os transforma no princípio ativo por meio de etapas químicas complexas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Terapia CAR-T brasileira alcança remissão em 72% dos pacientes
-
Terapia combinada dá sobrevida para quem luta contra câncer de pulmão
-
Câncer de próstata: nova molécula é mil vezes mais potente contra tumor
Esse método tradicional torna o produto final um dos remédios mais caros disponíveis na medicina. Segundo o professor Sotirios Kampranis, do Departamento de Ciências Vegetais e Ambientais, entender a biossíntese da substância é essencial para tornar os tratamentos acessíveis aos pacientes do mundo inteiro.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Estudo desvenda o núcleo do poxvírus e traz novas armas contra o câncer
- Ciência e Saúde Descoberta no Egito Antigo revela segredo de famoso ritual de maldição
- Ciência e Saúde Estudo revela como o cérebro reconhece o próprio corpo antes do toque
- Ciência e Saúde O mistério do Planeta X2: cientistas modelam mundo oculto após Netuno
- Ciência e Saúde Fossa das Marianas revela erupções vulcânicas mais profundas da Terra
- Ciência e Saúde Cientistas criam gêmeos cerebrais digitais para estudar o envelhecimento
Criação do modelo biológico
O estudo publicado na revista Nature Chemical Biology estabeleceu um manual completo que descreve a rota biológica utilizada pelas plantas. Os pesquisadores testaram diversas hipóteses até estruturar uma receita aplicável à fabricação em plantas, leveduras e outros sistemas biológicos.
Durante os experimentos, os cientistas retiraram genes responsáveis pela síntese do composto no teixo e os inseriram na espécie de tabaco Nicotiana benthamiana. A planta cresce rapidamente, facilitando o manejo genético e oferecendo o mesmo ambiente celular observado no teixo original.
O pesquisador de pós-doutorado Zhen Fan explicou que a equipe introduziu mais de vinte genes na planta receptora para reproduzir cada etapa. O resultado comprovou que o tabaco sintetiza o taxol em volumes similares aos obtidos na própria casca da árvore.
Desafios e aplicações futuras
Para viabilizar o cultivo em larga escala dentro de estufas industriais, os cientistas precisam integrar os genes do teixo de forma estável na carga genética do tabaco. Esse processo evitará a necessidade de reinserir o material a cada nova safra.
A formulação descrita abre frentes para diferentes plataformas produtivas, incluindo o cultivo de células de levedura fermentadas. O modelo serve de base para que grupos de pesquisa desenvolvam métodos novos de fabricação.
Kampranis apontou que, embora hospitais na Dinamarca não dependam de fármacos de baixo custo, o fornecimento econômico é crucial em nações com menos recursos financeiros, tornando terapias oncológicas mais viáveis em escala global.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.